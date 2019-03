Paris-Nice : Dylan Groenewegen s'impose à nouveau et conforte son maillot jaune

Un vent de folie a encore saisi Paris-Nice ce lundi. Comme la veille, les coups de bordure ont éparpillé le peloton tout au long de la journée. Et comme la veille, c'est Dylan Groenewegen (Jumbo-Visma) qui s'est montré le plus fort dans ces conditions si compliquées. Avec le maillot jaune sur le dos, le Néerlandais a réglé au sprint un groupe de huit coureurs à Bellegarde. Il a devancé Ivan Garcia Cortina (Bahrain-Merida) et Philippe Gilbert (Deceuninck-Quick-Step). Romain Bardet et Nairo Quintana ont franchi la ligne d'arrivée avec cinq secondes de retard au sein d'un groupe d'une trentaine d'unités. Ils sont les grands bénéficiaires du jour, à l'instar de l'impressionnant Egan Bernal, favori le mieux placé au général.

Les organisateurs avaient pourtant prévu le coup. Vu le fort vent de dos qui allait porter les coureurs jusque dans le Loiret, le départ a été décalé de dix minutes. Malgré cela, les meilleurs sont arrivés avec près d'un quart d'heure d'avance sur l'horaire le plus favorable. La vitesse moyenne sur les 165 kilomètres de course a été vertigineuse : 51,2km/h.

Barguil et Izagirre contraints à l'abandon

Le rythme a été si rapide que l'échappée du jour - qui a permis à Damien Gaudin de conforter son maillot à pois - a été reprise au bout de 36 kilomètres. Le bal des éventails a commencé dès la première heure de course. Au kilomètre 59, alors que le peloton venait de se scinder en trois parties, la course a perdu deux de ses prétendants. Pris dans la même chute, Warren Barguil et Gorka Izagirre, 3e de Paris-Nice l'an dernier, ont abandonné.

