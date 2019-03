Dylan Groenewegen triomphe dans le vent, Marc Soler et Miguel Angel Lopez perdent déjà gros

Les sprinteurs auront eu le dernier mot mais ce premier opus de Paris-Nice aura offert un sacré spectacle grâce au vent. Grand favori de l'étape, Dylan Gronewegen (Jumbo-Visma) aura profité d'un énorme travail de ses équipiers pour rester au contact du premier groupe et a imposé sa pointe de vitesse dans le dernier kilomètre. Le Néerlandais, parti un peu tôt, a toutefois eu du mal à résister au retour de Caleb Ewan (Lotto-Soudal), venu échouer à moins d'un boyau pour la victoire et le premier maillot jaune de leader.

Les favoris se sont fait une énorme frayeur dans cette étape mais la plupart ont fini dans le premier groupe, à l'exception notable du vainqueur de l'édition 2018, Marc Soler (Movistar), et de Miguel Angel Lopez (Astana) qui ont concédé une minute et, sans doute, déjà dit adieu à leurs rêves de victoire finale.

Astana a beaucoup perdu

Décidément, Paris-Nice offre souvent des ouvertures de folie. A l'instar de ce qu'il s'était passé en 2017, le vent a causé de sacrés maux de têtes aux coureurs ce dimanche. Sur un parcours globalement plat malgré deux petites ascensions de 3e catégorie qui auront permis à Damien Gaudin (Direct Energie) de s'emparer du maillot de meilleur grimpeur, la principale difficulté est venue du fort vent qui a soufflé toute la journée.

Sur des routes des Yvelines régulièrement exposées dans la deuxième partie, le peloton s'est morcelé au gré des accélérations des Sky et des Jumbo-Visma, très actifs tout au long de l'étape. Et les candidats au général ont souffert. Tour à tour, Sergio Henao (UAE Team Emirates, +4'31'') et son équipier Fabio Aru (+2''49), les leaders d'Astana Ion Izagirre (+2''50) et Miguel Angel Lopez (+1'02''), Domenico Pozzovivo (Bahrain-Merida, +2''48) et surtout le vainqueur sortant, Marc Soler (Movistar, +1''02) ont lâché prise.

Ewan pourra avoir des regrets

Un temps distancés, Romain Bardet (AG2R La Mondiale), Simon Yates (Michelton-Scott) et Ilnur Zakarin (Katusha-Alpecin) ont réussi à recoller dans un premier groupe où, parmi les favoris, Nario Quintana (Movistar) aura fait très forte impression, étant toujours dans le bon coup et même n'hésitant pas à rouler en tête. Le Colombien a toutefois perdu du temps sur son compatriote de la Sky Egan Bernal, passé en 3e position au premier sprint intermédiaire et qui aura récupéré 1'' de bonifications, ainsi que sur Michal Kwiatkowski (Sky) et Luis Leon Sanchez (Astana), qui ont gratté 5''. Mais l'étape, elle, ne pouvait échapper aux sprinteurs. Et ils étaient nombreux à pouvoir prétendre au succès et au maillot jaune qui en résultait.

Après un doute lorsque Philippe Gilbert (Deceuninck-Quick-Step) est parti à 2,5km de l'arrivée, la Jumbo-Visma a parfaitement mis sur orbite Sylan Gronewegen, lancé par ses équipiers à 150m de la ligne et qui semblait parti pour s'imposer sans souci. Mais le vent de face dans la dernière ligne droite a failli piéger le Néerlandais. Dans sa roue jusqu'aux 100m, Caleb Ewan a produit son effort au dernier moment et a remonté petit à petit Gronewegen, au point de sembler le passer au dernier moment. Mais, à la photo-finish, c'est bien le Néerlandais qui s'impose et s'offre son 3e succès de la saison, après la 5e étape du Tour de Valence et la 4e du Tour d'Algarve. Le premier maillot jaune de l'épreuve aura l'occasion de doubler la mise dès lundi après un nouvelle étape réservé aux sprinteurs, en direction de Bellegarde.