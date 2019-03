Victime d'une double fracture à un poignet, Pierre Rolland est forfait pour Paris-Nice

Pierre Rolland se disait "inquiet" pour son poignet, dimanche, après sa chute lors du début de la Drôme Classic. Malhereusement pour lui, ses craintes se sont confirmées. Comme communiqué par son équipe Vital Concept-B & B Hotels, le grimpeur français souffre d'une double fracture du poignet gauche. Si cette blessure ne nécessite pas d'opération, elle l'oblige à déclarer forfait pour Paris-Nice, qui se déroule du 10 au 17 mars.

Diagnostic "moins lourd" que prévu

"Le diagnostic est moins lourd que ce que je pouvais craindre et cette fracture pourra se réparer d'elle-même. L'essentiel est que le scaphoïde ne soit pas touché car cet os est particulièrement compliqué à soigner. Mon arrêt ne sera pas si long et c'est une bonne chose", assure toutefois Pierre Rolland dans le communiqué. "La déception prend automatiquement le dessus. Même si j’ai peine à imaginer mon absence des prochains rendez-vous, j’ai déjà l’envie et le désir de me remettre en route pour mes nouveaux objectifs", ajoutera-t-il via son compte Twitter.

Même s'il est conscient que cette blessure est un "coup d'arrêt", le leader de Vital Concept-B & B Hotels, qui se savait dans "une forme intéressante", est (déjà) tourné vers l'avenir.