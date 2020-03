Avec pas moins de cinq équipes ayant déclaré forfait (Astana, Mitchelton-Scott, UAE, Ineos, CCC), Paris-Nice se trouvait dans une position bien étrange. Celle d'une course maintenue mais dont le nombre de participants avait drastiquement diminué. C'est pourquoi les organisateurs ont pris deux décisions : celle d'inviter deux nouvelles équipes (B&B Hotels-Vital Concept et Circus-Wanty Gobert) et d'autoriser les formations à venir avec huit coureurs.

La "Course au Soleil" a un peu plus de chance que ses homologues italiennes. Elle aura bien lieu mais son plateau a un peu été modifié. Miguel Angel Lopez (Astana) et Egan Bernal (Ineos) ne seront pas là. Mieux qu'un lot de consolation, Romain Bardet sera, lui, sur les routes françaises puisqu'il y a de fortes chances que Tirreno-Adriatico soit annulé. Peter Sagan, Elia Viviani, Wout van Aert, Michael Woods viennent s'ajouter à la liste alors que Thibaut Pinot, Julian Alaphilippe, Nairo Quintana et Primoz Roglic étaient déjà prévus au départ.

Le forfait de cinq équipes mais l'ajout de seulement deux nouvelles permet aussi aux organisateurs d'augmenter le nombre de coureurs par formation. Ainsi, ce ne sont pas sept mais huit coureurs que chaque équipe pourra présenter à Plaisir au départ, dimanche. Romain Bardet peut donc s'ajouter à l'effectif AG2R La Mondiale sans qu'un de ses coéquipiers soit sacrifié.