UAE Team Emirates et Sunweb rejoignent la liste des forfaits, Wanty repêché sur Paris-Nice ?

Après Astana, Mitchelton-Scott et Ineos, c'est au tour de l'équipe UAE Eimirates de faire une croix sur Paris-Nice, Tirreno Adriatico et Milan-San Remo. "Compte tenu de la situation d'urgence sanitaire mondiale et conformément à la récente décision de mettre en place une quarantaine volontaire pour l'équipe impliquée dans l'UAE Tour, l'équipe suspendra l'activité compétitive pour les courses de Paris-Nice, Tirreno-Adriatico et Milan-San Remo" a indique l'équipe dans un communique publié sur le site jeudi après-midi.

L'équipe est à ce jour toujours aux Emirats arabes unis. La semaine dernière, deux cas de coronavirus avaient été suspectés au sein du staff et de la formation et avaient causé la fin prématurée de l'UAE Tour. Tadej Pogacar et les autres coureurs de l'équipe ne s'aligneront donc sur aucune des courses programmées lors des deux prochaines semaines.

Sunweb zappe l'Italie, Circus - Wanty Gobert à la rescousse sur Paris-Nice ?

Et la liste n'est certainement pas terminée. L'équipe Sunweb a elle aussi annoncé son retrait des courses italiennes suite aux craintes de propagation du Covid-19. Elle ne s'alignera donc pas sur Tirreno-Adriatico, Milan-San Remo et le Trophée Alfredo Binda. La formation néerlandaise devrait semble en revanche maintenir - tout du moins pour le moment - sa participation à Paris-Nice.

Selon la RTBF, l'organisation de la "Course au Soleil" a repêché la formation Circus - Wanty Gobert pour prendre part à l'épreuve. ASO aurait également annoncé aux équipes qu'elles pourraient aligner 8 coureurs au lieu des 7 initalement prévus dans le réglement.