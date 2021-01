Dernière course à avoir eu lieu avant la pause la saison dernière, Paris-Nice a dévoilé son parcours 2021. Un parcours qui s'élancera de Saint-Cyr-l'École pour descendre vers Nice en une semaine. Comme à son habitude, la course au soleil aura plusieurs étapes stratégiques. Le contre-la-montre à Gien (14,4 km) bien sur mais aussi deux arrivées difficiles, à Chiroubles sur la 4e et à la Colmiane, désormais lieu traditionnel de Paris-Nice, sur la 7e.