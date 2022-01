Paris-Nice, la première grande course par étapes européenne du calendrier cycliste, reviendra à la tradition en mars prochain avec un final sur la Promenade des Anglais. Le parcours, qui a été présenté mercredi à Versailles, au siège du conseil départemental des Yvelines, reste fidèle à ses grandes lignes de l'époque récente. A la différence près que le site d'arrivée, déserté ces deux dernières années en raison de la pandémie, devrait accueillir cette fois le successeur de l'Allemand Maximilian Schachmann, lauréat 2020 et 2021 et candidat au triplé.

Ad

Départ dans les Yvelines le 6 mars, trois étapes de plaine en début de semaine, court contre-la-montre accidenté dans la ville de Julian Alaphilippe (Montluçon) et parcours accidenté en Ardèche avant le week-end dans l'arrière-pays niçois: le tracé de la 80e édition réunit les ingrédients qui ont contribué à son incertitude bien que la seule arrivée au sommet, au col de Turini (14,9 km à 7,3 %), à la veille de l'arrivée, soit appelée à peser sur le résultat final au bout des 1196,6 kilomètres.

Paris - Nice Critiqué dans la victoire, moqué dans la défaite : Roglic, la défiance permanente 15/03/2021 À 22:58

Roglic attendu

"Cette édition anniversaire se présente sous une forme traditionnelle, qui rend hommage à quelques-uns de ses passages obligés", estime le directeur du Tour de France Christian Prudhomme en citant "les longues plaines venteuses de la Beauce, le chrono qui marque la bascule du Nord vers le Sud", les ascensions de la Croix de Chaubouret (jeudi), le col de l'Espigoulier avant de rejoindre Aubagne (vendredi) et le col d'Èze dans le final niçois.

Le Slovène Primoz Roglic, héros malheureux de 2021 quand il avait perdu la course le dernier jour, est annoncé au contraire du champion du monde, le Français Julian Alaphilippe, qui devrait être présent sur le front italien (Strade Bianche, Tirreno-Adriatico) à la même période.

Un scénario dingue et le calvaire de Roglic : le résumé de l'ultime étape

Le parcours (1196,6 km)

6 mars: 1re étape Mantes-la-Ville (Yvelines) - Mantes-la-Ville, 159,8 km

7 mars: 2e étape Auffargis (Yvelines) - Orléans, 159,2 km

8 mars: 3e étape Vierzon (Cher) - Dun-le-Palestel (Creuse), 190,8 km

9 mars: 4e étape Domérat (Allier) - Montluçon (Allier), 13,4 km (contre-la-montre individuel)

10 mars: 5e étape Saint-Just-Saint-Rambert (Loire) - Saint-Sauveur-de-Montagut (Ardèche), 188,8 km

11 mars: 6e étape Courthézon (Vaucluse) - Aubagne (Bouches-du-Rhône), 213,6 km

12 mars: 7e étape Nice - col de Turini (Alpes-Maritimes), 155,4 km

13 mars: 8e étape Nice - Nice, 115,6 km

Paris - Nice Roglic et ASO, une histoire d’amour qui finit toujours mal 14/03/2021 À 23:07