Primoz Roglic (Jumbo-Visma) a dominé certains des meilleurs sprinteurs du monde à Biot, au sommet d’une montée de 1,5 kilomètre. Le Slovène a prouvé qu’il était intouchable sur ce Paris-Nice. C’est sa deuxième victoire dans cette édition 2021 après la 4e étape qui est arrivé dans la côte de Chiroubles. Le coureur de la Jumbo a prouvé qu’il était bien l’un des meilleurs coureurs du monde lors des arrivées au sommet. Grâce à ce succès, il a consolidé son maillot jaune de leader. Christophe Laporte (Cofidis, Solutions Crédits) et Michael Matthews (Team BikeExchange) ont franchi en 2e et 3e position.

L’étape a été marquée par l’abandon de Brandon McNulty (UAE – Team Emirates), 3e du classement général au départ de Brignoles, un adversaire de moins pour Roglic. Ses adversaires ont eu l’envie de le mettre en difficulté mais ils n’ont jamais réussi à l’inquiéter. Après une telle démonstration de force du Slovène, ses poursuivants ont donc le devoir de tenter le tout pour le tout lors de la prochaine étape qui arrivera au sommet de la Colmiane.

Avec trois coureurs dans les huit premiers, la formation Astana – Premier a l’obligation de faire un choix et son ambition a toujours été de remporter cette "Course au Soleil". Du côté des Français, Pierre Latour (Total Direct Enegie, 9e), Aurélien Paret-Peintre (AG2R Citroen Team, 10e), David Daudu (Groupama-FDJ, 11e) ont moins d’une minute et trente secondes de retard sur le maillot jaune.

