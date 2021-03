Primoz Roglic a fait honneur à son statut de grandissime favori de ce Paris-Nice 2021. Le coureur de la Jumbo-Visma a écrasé la concurrence lors de cette 4e étape étape qui a emmené le peloton de Chalon-sur-Saône à Chiroubles (187,5 kilomètres). Le Slovène a remporté la première arrivée au sommet de la Course au Soleil en attaquant dans les quatre derniers kilomètres. Il porte désormais le maillot jaune sur ses épaules. Roglic a devancé à l’arrivée Maximilian Schachmann (Bora-Hansgrohe) et Guillaume Martin (Cofidis, Solutions Crédits) qui ont franchi la ligne en 2e et 3e position.

Ses coéquipiers n’ont pas été dans un grand jour et pourtant le champion de Slovénie a repoussé son premier poursuivant au classement général : le vainqueur sortant, Maximilian Schachmann, à 36 secondes. Lorsqu’il a décidé de prendre la poudre d’escampette, aucun de ses rivaux n’a réussi à prendre sa roue. On a senti dans le peloton comme une sorte de résignation. Espérons, pour le suspens, que des coureurs comme Brandon McNulty (UAE – Team Emirates, Aleksandr Vlasov (Astana – Premier Tech) ont encore l'envie de dynamiter la course pour renverser le coureur de la Jumbo-Visma.

Les Français en évidence

Les Français ont eu envie de le faire le spectacle, lors de cette 4e étape. Julien Bernard (Trek-Segafredo), Anthony Perez (Cofidis, Solutions Crédits), Fabien Doubey (Total Direct Energie) ont pris part à la bonne échappée avec Oscar Riesebeek (Alpecin-Fenix), Olivier Naesen (AG2R Citroen Team) et José Joaquin Rojas (Movistar). Le coureur de la Cofidis a fait le plein de points au classement du meilleur grimpeur et celui de la Trek-Segafredo a dynamité la fin d’étape en attaquant au sommet du Mont Brouilly à 20 kilomètres de l’arrivée.

Et plus on s'est rapproché de la ligne d’arrivée, plus les Tricolores ont voulu se mettre en évidence. David Gaudu (Groupama-FDJ) a connu une première alerte avec une chute dans la descente du Mont Brouilly mais il a pointé le bout de son nez dans les premiers hectomètres du Col de Durbize. Quentin Pacher (B&B Hotels p/b KTM), puis Pierre Latour (Total Direct Energie) ont attaqué chacun leur tour tandis que Julien Bernard a résisté jusque dans les deux derniers kilomètres en compagnie de Luis Leon Sanchez (Astana – Premier Tech). Et finalement, c’est Guillaume Martin qui a réussi à finir sur le podium. En plus de cela, six coureurs français ont réussi à terminer dans les 13 premiers (3e : Guillaume Martin, 7e : David Gaudu, 8e : Quentin Pacher, 9e : Pierre Latour, 11e : Aurélien Paret-Peintre et 13e : Warren Barguil).

Deuxième la veille du contre-la-montre derrière Stefan Bissegger (EF Education Nippo), Rémi Cavagna a nourri des regrets pendant de longues minutes. Mais le Français n’a pas eu envie de s’abattre sur son sort et il a décidé de prendre son destin en main malgré la difficulté de cette étape, au moment où les autres spécialistes de l'effort solitaire ont été distancés. Le Tricolore a demandé à sa formation d’assurer le tempo à l’avant du peloton durant quelques minutes avant d’attaquer dans les 15 derniers kilomètres. Accompagné de Luis Leon Sanchez (Astana – Premier Tech), les deux hommes ont réussi à prendre une minute d’avance au groupe des favoris lancés à leur poursuite. Une preuve de la grande forme du "TGV de Clermont-Ferrand". Malheureusement, il a eu un problème mécanique au plus mauvais moment et l’aide des mécaniciens de Shimano n’a malheureusement rien changé, laissant le Français regarder le peloton le dépasser.

