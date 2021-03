On ne s’attendait pas à grand-chose et on aura eu un renversement de course aussi spectaculaire qu’improbable. Leader intouchable jusqu’ici, Primoz Roglic a vécu une journée en enfer, chutant à deux reprises dans des descentes pour finalement être distancé à 25km de l’arrivée et perdre un Paris-Nice qui ne semblait pas pouvoir lui échapper. A l’origine de ce "putsch", Maximilian Schachmann (Bora-Hansgrohe) remporte donc la Course au Soleil et se succède à lui-même, malgré les attaques dans le final des Astana-Premier Tech, Aleksandr Vlasov et Ion Izagirre, qui complètent le podium final. Cette dernière étape a été remportée au sprint par Magnus Cort Nielsen (EF Education Nippo), devant Christophe Laporte (Cofidis) encore deuxième.

