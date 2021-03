Surprise à Gien avec la victoire de Stefan Bisseger (EF Education - Nippo) dans ce contre-la-montre de 14,4 kilomètres. Le Suisse a fait coup double, puisque c’est lui le nouveau maillot jaune de ce Paris-Nice 2021. Il a devancé pour huit dixième le champion de France, Rémi Cavagna (Deceuninck-Quick Step) et pour six secondes, le Slovène Primoz Roglic (Jumbo-Visma). C’est la première victoire en carrière du jeune coureur de 22 ans dans l’exercice du contre-la-montre. Brandon McNulty (UAE Team Emirates) et Soren Kragh Andersen (Team DSM) ont complété le Top 5 de cette troisième étape.

Rohan Dennis (Ineos Grenadiers), Victor Campenaerts (Team Qhubeka – ASSOS), Primoz Roglic (Jumbo-Visma) et Rémi Cavagna (Deceuninck-Quick Step) ont trouvé plus fort qu’eux alors qu’ils ont déjà eu l’occasion de prouver qu’ils étaient les meilleurs spécialistes de la discipline et ce, depuis de nombreuses années. Et pourtant c’est un jeune coureur de 22 ans, qui n’a que six mois d’expérience en World Tour, qui a réussi à s’imposer. Mais ce n’est pas tant une surprise que cela : Stefan Bisseger a terminé en 2021 à la deuxième place du contre-la-montre de l’UAE Tour derrière Filippo Ganna (Ineos Grenadiers).

Quatrième du championnat d’Europe junior de la discipline et 11e du championnat du monde espoir, il a prouvé par le passé qu’il avait de bonnes prédispositions pour cet exercice de l’effort solitaire. Et pourtant, le Suisse a longtemps été catalogué comme un sprinteur. Vice-champion du monde sur route espoir en 2020, il a remporté son premier succès professionnel au sprint au Tour de l’Ain en 2019. Il a devancé ce jour-là, Lorenzo Manzin et Anthony Maldonado.

Les regrets de Cavagna

Rémi Cavagna (Deceuninck-Quick Step) a sûrement des regrets au terme de cette étape. Il a manqué moins d’une seconde au champion de France pour remporter son premier succès dans la discipline dans une course World Tour. Dans le dernier virage, il a du se décaler de quelques centimètres pour doubler un retardataire, l’Italien Kristian Sbaragli (Alpecin-Fenix). C’est peut-être à ce moment-là qu’il a perdu l’étape. Mais le coureur de 25 ans a prouvé ce mardi qu’il s’était encore amélioré. Il a mieux terminé que Rohan Dennis, Primoz Roglic, Brandon McNulty et Dylan Van Baarle alors que le final de l’étape n’était pas à son avantage, notamment les 400 derniers mètres en montée. Vice-champion d’Europe en 2020 et 7e du championnat du monde, la France a enfin trouvé son spécialiste, capable de gagner un contre-la-montre.

