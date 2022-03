C’était l’étape des bordures, celle de tous les dangers. Et elle a tenu ses promesses. Ce lundi dans la plaine de la Beauce, entre Auffargis et Orléans, le peloton de Paris-Nice a explosé sous l’impulsion d’un vent assez fort de côté. Pris dans une chute, David Gaudu fait partie des favoris qui ont tout perdu au général. Au lendemain de so retentissant triplé, la Jumbo-Visma a elle vécu une nouvelle journée quasi-parfaite. Elle a été seulement privé d’un doublé Van Aert-Laporte par Fabio Jakobsen (Quick-Step Alpha Vinyl), vainqueur au sprint de cette 2e étape devant le Néerlandais et le Français, qui garde lui le maillot jaune.

Ad

Paris - Nice A 70 km de l'arrivée, Mollema chute à l'arrière du peloton IL Y A UNE HEURE

Alexis Gougeard (B&B Hotels p/b KTM), Matthew Holmes et Philippe Gilbert (Lotto-Soudal) avaient eu la riche idée d’anticiper la grande bataille, s’échappant dès le départ dans la Vallée de la Chevreuse. L’échappée du jour a compté six minutes d’avance avant d’être reprise à une soixantaine de kilomètres de l’arrivée par un peloton déjà très énervé. Si peu perturbé par une chute au km 14, Wout Van Aert tenait le gouvernail d’un premier groupe alors réduit à une vingtaine d’unités et qui franchira la ligne d’arrivée avec 36 éléments dont une bonne part des favoris (Roglic, Quintana, O’Connor, Latour, Vlasov, les frères Yates, Martinez et Haig).

Plus d'infos à suivre...