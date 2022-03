Après deux éditions tronquées par la pandémie de Covid-19, Paris-Nice retrouve son format traditionnel avec une arrivée à Nice. Du 6 au 13 mars 2022, vivez le meilleur de la course au soleil sur l'ensemble des plateformes Eurosport. Pour vous abonner, c'est ici

Sur quelles chaînes regarder Paris-Nice 2022 en direct vidéo ?

Paris-Nice 2022 sera à vivre en direct sur Eurosport 2, l'application Eurosport et Eurosport.fr. Au commentaire, vous retrouverez Guillaume Di Grazia, Colin Bourgeat et Jacky Durand. La course sera également retransmise par France Télévisions.

Qui sont les favoris et les Français au départ de Paris-Nice 2022 ?

Les favoris : Double tenant du titre, Maximilian Schachmann (BORA-hansgrohe) visera un triplé inédit. Mais l'Allemand aura fort à faire sur cette 80e édition. Battu au bout du suspense ces dernières années alors qu'il portait le maillot jaune, Primož Roglic (Jumbo-Visma) espère enfin inscrire son nom au palmarès. Deuxième de l'UAE Tour, Adam Yates (INEOS-Grenadiers) sera également un sérieux client pour le général.

Les outsiders et principaux coureurs à suivre : Aleksandr Vlasov (BORA-hansgrohe), João Almeida, Brandon McNulty (UAE Team Emirates), Nairo Quintana (Arkéa-Samsic), Ben O'Connor (AG2R Citroën Team), Simon Yates (Team BikeExchange - Jayco) ou encore Gino Mäder et Jack Haig (Bahrain-Victorious) : la concurrence sera très dense. Vainqueur de trois étapes sur le Tour l'année dernière, Wout van Aert (Jumbo-Visma) sera également au départ tout comme le champion d'Europe Sonny Colbrelli (Bahrain-Victorious) et Jasper Philipsen (Alpecin-Fenix).

Les Français au départ : Ils seront très nombreux, comme chaque année. David Gaudu, Valentin Madouas (Groupama-FDJ), Christophe Laporte (Jumbo-Visma), Guillaume Martin, Bryan Coquard (Cofidis), Florian Sénéchal (Quick-Step Alpha Vinyl), Aurélien Paret-Peintre, Dorian Godon (AG2R Citroën Team), Pierre Latour, Anthony Turgis (TotalEnergies) ou encore Franck Bonnamour (B&B Hotels - KTM) sont attendus.

Le parcours de Paris-Nice 2022

1re étape – 6 mars : Mantes-la-Ville – Mantes-la-Ville (159,8km)

2e étape – 7 mars : Auffargis – Orléans (159,2km)

3e étape – 8 mars : Vierzon – Dun-le-Palestel (190,8km)

4e étape – 9 mars : Domérat – Montluçon (CLM – 13,4km)

5e étape – 10 mars : Saint-Just-Saint-Rambert – Saint-Sauveur-de-Montagut (188,8km)

6e étape – 11 mars : Courthézon – Aubagne (213,6km)

7e étape – 12 mars : Nice – Col de Turini (155,4km)

8e étape – 13 mars : Nice – Nice (115,6km)

Le palmarès des cinq dernières éditions de Paris-Nice

2021 : Maximilian Schachmann (GER)

2020 : Maximilian Schachmann (GER)

2019 : Egan Bernal (COL)

2018 : Marc Soler (ESP)

2017 : Sergio Henao (COL)

