Roglic a tremblé, McNulty s’est régalé. Après 24h seulement, les sourires ont changé de camp. Rapidement esseulé dans le final de la 5e étape tracée entre Saint-Just-Saint-Rambert et Saint-Sauveur-de-Montagut (188,8 km), Primoz Roglic a eu quelques sueurs froides devant les multiples offensives de ses rivaux. Le Slovène a finalement répondu avec autorité, sans pour autant avoir totalement rassuré. Loin devant, Brandon McNulty, habituel lieutenant de Tadej Pogacar chez la UAE Team Emirates, s’est isolé à 38 km du but pour aller décrocher un troisième bouquet cette saison en solitaire. L’Américain a devancé Franck Bonnamour (B&B Hotels – KTM), deuxième, et Matteo Jorgenson (Movistar), troisième. Au général, Roglic prend le pouvoir après la défaillance (attendue ?) de Wout Van Aert dans la dernière difficulté répertoriée du jour.

Van Aert s’est relevé, Roglic esseulé

Au lendemain de la seconde démonstration de force livrée en quatre jours par la Jumbo-Visma, tous les voyants semblaient au vert pour les équipiers de Wout Van Aert, jeudi, sur les dénivelés baignés par le soleil ardéchois. Pas enclins à enflammer le macadam, la formation du maillot jaune a tranquillement laissé le champ libre à un groupe de dix fuyards aux profils hétéroclites. En dépit d’un semblant de poursuite impulsé une fois la mi-course passée, les Jaune et Noir se sont contentés de gérer, purement et simplement l’avance accumulée ces derniers jours. Tableau noir ou flash blanc, Van Aert a subitement abdiqué à 36 km du but, alors que la Arkéa Samsic de Nairo Quintana durcissait l’allure du peloton.

Défaillance masquée ou consigne d’équipe, les directeurs sportifs du Belge n’ont sans doute pas prévu que Steven Kruijswijk ne s’écarte à son tour, laissant orphelins Rohan Dennis au côté de Primoz Roglic, propulsé leader virtuel de la Course au soleil. Le Col de la Mûre (1re catégorie, 7,7 km à 8,1%) avalé, il ne restait presque plus rien à déguster pour les meilleurs grimpeurs du plateau. Sauf qu’un Roglic esseulé, ça ne se présente que trop rarement pour ne pas en profiter, ou du moins, essayer.

McNulty, un as en solitaire

Il restait cette petite bosse, pas anodine sur le profil mais non-répertoriée, où seul un sprint intermédiaire jugé à Saint-Vincent-de-Durfort résonnait à l’esprit. Parti en éclaireur dans le Col de la Mûre, Guillaume Martin a loupé le spectacle, animé par le duo de la INEOS Grenadiers Adam Yates-Daniel Martinez et arbitré par Aleksandr Vlasov (BORA – Hansgrohe) et Simon Yates (BikeExchange – Jayco). Dans tout ce fourbi, Pierre Latour a essayé avant de rétrograder, et Primoz Roglic a jaugé avant de calmer les plus imprudents. Problème, sans le concours de Dennis, distancé dès les premières rampes de cette ultime bosse (à 11 km du but), le Slovène n'a plus fait peur à personne, ni même lâché quiconque. Un aveu de faiblesse pour le métronome de la Jumbo-Visma, nouveau leader au général devant Simon Yates (+ 39’’) et Pierre Latour (+ 41’’).

Le peloton, ou ce qu’il en restait (une quinzaine d’unités) a très vite oublié toute chance concernant le gain de l‘étape du jour. La faute à Brandon McNulty, aérien et dominateur dès les premiers pourcentages du Col de la Mûre (parti à 38 km de la ligne). Le natif de Phoenix n’a eu besoin que d’une seule attaque pour s’isoler en tête et résister au duo Franck Bonnamour-Matteo Jorgenson. L’Américain a empoché son troisième succès de l’année (tous acquis en solitaire), le cinquième en carrière. A l'image de sa journée, McNulty a échangé après l'arrivée des sourires rieurs avec son encadrement, à l’opposé de la mine fermée affichée par le nouveau maillot jaune, conscient que la course a une nouvelle fois failli basculer du mauvais côté.

