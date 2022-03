Le peloton du Paris-Nice a été décimé ce jeudi avant le départ de la 5e étape avec 18 abandons. Parmi les coureurs qui ont renoncé à poursuivre la course figurent notamment le Français Clément Champoussin (AG2R Citroën), l'Italien Matteo Trentin (UAE) et le Néerlandais Dylan Groenewegen (BikeExchange) et le Suisse Stefan Bissegger (EF Education).

"C'est une sorte de virus grippal qui circule dans le peloton", a déclaré Julien Jurdie, le directeur sportif de l'équipe de Champoussin déjà affaiblie par l'abandon la veille de son leader australien Ben O'Connor pour une raison identique.

L'Allemand Nils Politt (Bora), le Belge Amaury Capiot (Arkea-Samsic), le Suisse Gino Mäder (Bahrain), le Belge Yves Lampaert et le Tchèque Zdenek Stybar (Quick-Step), l'Américain Dylan Vermaercke (DSM), le Belge Jens Keukeleire et l'Américain Neilson Powless (EF Education), le Norvégien Carl Frederik Hagen, le Canadien James Piccoli et le Belge Tom Van Asbroeck (Israël PT), le Belge Jonas Rickaert, l'Italien Kristian Sbaragli et l'Australien Jay Vine (Alpecin) sont les autres coureurs à avoir quitté la course. Le peloton, parti dimanche des Yvelines à 154 coureurs, ne compte plus que 126 unités.

