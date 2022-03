On attendait Wout Van Aert (Jumbo-Visma) ou Jasper Philipsen (Alpecin-Fenix), on a eu Mads Pedersen. Parfaitement lancé par ses équipiers, et notamment Jasper Stuyven, le Danois de la Trek-Segafredo a remporté au sprint la 3e étape de Paris-Nice, son deuxième succès de la saison après celui sur l’Etoile de Bessèges. Pedersen a devancé le Français Bryan Coquard (Cofidis), revenu de loin, et Van Aert, qui coincé et rate le maillot jaune pour 1’’. C’est son coéquipier français Christophe Laporte qui rester leader.

Ad

Paris - Nice Bonnamour : "On aura un beau final" IL Y A 3 HEURES

Il tournait autour depuis le départ de l’épreuve. Cinquième des deux premières étapes, Mads Pedersen était l’un des coureurs en forme de ce Paris-Nice et il faisait partie des candidats à la victoire à Dun-le-Palestel, surtout avec ce final en faux-plat montant. Restait encore toutefois à s’éviter la présence de Fabio Jakobsen (QuickStep-AlphaVinyl), intouchable au sprint depuis le début de la saison. Mais le profil vallonné de la seconde partie de l’étape et le tempo énorme imposé tour à tour par la Jumbo-Visma, la Trek-Segafredo, la Cofidis ou encore la Movistar a finalement eu raison des jambes du Néerlandais, distancé à 24km de l’arrivée. Comme Dylan Groenewegen (BikeExchange – Jayco).

Après avoir repris l’échappée matinale, les attaques se sont multipliées dans le final avec des tentatives de Soren Kragh Andersen (DSM), Quentin Pacher (Groupama-FDJ) ou encore Mathieu Burgaudeau (TotalEnergies). Mais le peloton ne comptait pas se laisser surprendre. Surtout pas les Movistar, qui ont assuré une grande partie du travail dans les dix derniers kilomètres pour s’assurer un sprint, sans que Garcia Cortina ne soit en mesure finalement de jouer avec les meilleurs (13e). En tête de peloton, toute la journée, la Trek-Segafredo aura elle joué la partition parfaite jusqu’au bout.

Latour grignote quelques secondes

Le lancement du sprint de Mads Pedersen, avec le travail d’Alex Kirsch mais surtout de Jasper Stuyven en poisson pilote, aura été impeccable. Lancé à 200m de la ligne, le Danois n’avait plus qu’à faire parler sa puissance. Ni Van Aert, ni Philipsen (4e) n’ont été capables de le remonter. Seul Bryan Coquard semblait en être capable mais le Français est revenu trop tard et doit se contenter de la 2e place. Finalement 3e, dépassé de justesse par le sprinteur de la Cofidis, Van Aert rate lui une bonne opportunité de s’emparer du maillot jaune.

Au général, le leader s’appelle toujours Christophe Laporte, malgré une grosse chute dans le dernier kilomètre. Le Français de la Jumbo-Visma possède 1’’ d’avance sur son coéquipier belge et 9’’ sur son leader, Primoz Roglic. Vainqueur d’un sprint intermédiaire, et donc des 3’’ qui y étaient distribuées, Pierre Latour (TotalEnergies) se rapproche à 33’’ de son compatriote au général mais perd deux places (6e). La faute aux remontées de Pedersen et Coquard. Une broutille alors qu’un contre-la-montre de 13km attend les coureurs mercredi à Montluçon.

Paris - Nice Turgis : "S'il y a une opportunité..." IL Y A 4 HEURES