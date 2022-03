Une nouvelle étape et un nouveau triplé pour Jumbo Visma sur ce Paris-Nice. Cette fois, sur cette troisième étape, c'est Wout Van Aert qui s'est emparé de la tête du chrono tracé entre Domérat et Montluçon. En mettant deux secondes à son coéquipier Primoz Roglic. Le Belge, en maître du contre-la-montre, profite de la victoire pour chiper le maillot jaune à (encore) un autre coéquipier : Christophe Laporte (11e, +29").

De quoi ponctuer "une semaine parfaite pour l'instant" sur la course au soleil, a commenté le nouveau leader du général après la course. Jumbo Visma ayant déjà fait le triplé lors de la première étape. "On a attaqué la course par le bon bout en montrant pourquoi on était là. [...] Le résultat est très bon et le podium est très beau".

2 secondes d'avance pour une double récompense : la victoire de van Aert

Tout le monde était un peu nerveux

Un podium complété par Rohan Dennis (+6"). Une performance que Van Aert n'a pas forcément vu venir : "On savait que ça allait se gagner en 17 minutes. Mais avant le départ, tout le monde était un peu nerveux. On se disait que Rohan avait fait un gros numéro, que ça allait être compliqué d'aller le chercher". Van Aert était d'ailleurs derrière lui à l'intermédiaire.

Parti en début d'après-midi, Dennis, champion du monde de la discipline en 2018 et 2019, a reçu l'autorisation de se donner corps et âme dans ce chrono. Sa marque à 16"26 a résisté aux passages de Stefan Küng (Groupama - FDJ, 16"30), Simon Yates (Team BikeExchange - Jayco, 16"31) et Stefan Bissegger (ED Education-EasyPost, 16"41). Les trois ont buté sur la dernière côte.

"C'était difficile sur ce chrono de trouver un rythme, il y avait beaucoup de changements" a appuyé Van Aert. Et le coureur Jumbo Visma de poursuivre : "J'ai réussi à garder de la vitesse dans la descente et ensuite je me suis mis à fond dans les ascensions". Précisément là où beaucoup de ses adversaires directs ont peiné.

Wout Van Aert en jaune sur Paris-Nice Crédit: Getty Images

Garder le maillot jaune "avant que Primoz ne le récupère"

Post-course, quand le Belge est interrogé sur ses objectifs et ses espoirs pour le maillot jaune, certes il compte en profiter : "Demain (jeudi) je vais me faire plaisir en essayant de profiter de ce maillot et ensuite on verra jour après jour". Mais sa première pensée a été pour son coéquipier slovène : "J'espère le garder (le maillot jaune) le plus longtemps possible avant que Primoz (Roglic) ne le récupère" a-t-il souri.

"Je veux gagner le plus possible mais ne pas jouer la victoire sur Paris-Nice, c'est plus facile quand on a un leader comme Primoz" a-t-il complété, plus sérieusement. "Je sais bien que les prochaines étapes sont difficiles. Mentalement, c'est plus simple pour moi de me concentrer sur le travail que j'ai à faire pour Roglic". Le Frenchie de Jumbo Visma Christophe Laporte, qui portrait le maillot jaune jusqu'à aujourd'hui, n'a pas fait de mystère non plus et a livré son pronostic : "Après le final à Nice ? Je pense que c'est plus l'objectif de Primoz".

Toujours est-il que pour l'instant le jaune est sur les épaules de Van Aert. Les deux coéquipiers pourront poursuivre leur bataille dès jeudi sur la quatrième étape, accidentée, tracée sur 188km entre Saint-Just-Saint-Rambert et Saint-Sauveur de Montagut.

