La cerise Van Aert sur le gâteau de la Jumbo-Visma. A l’instar de la démonstration de force entrevue sur la première étape, la formation néerlandaise n’a laissé que des miettes, et même moins que ça, mercredi, lors du contre-la-montre de la 4e étape de Paris-Nice. Dans un exercice qu’il maîtrise à la perfection, Wout Van Aert a ponctué un nouveau chef-d’œuvre de sa formation, autrice d’un nouveau triplé. Le vice-champion du monde de la discipline a avalé les 13,4 km dessinés entre Domérat et Montluçon avec deux secondes d’avance sur Primoz Roglic, et six secondes sur Rohan Dennis. Le Belge fait naturellement coup double en chipant le maillot jaune à un autre équipier, Christophe Laporte (11e, + 29’’).

