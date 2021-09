Après des années d'attente, Paris-Roubaix a enfin son édition féminine . Le samedi 2 octobre 2021, vivez 100% de la première édition de l'enfer du nord féminin en direct et en intégralité sur Eurosport. Paris-Roubaix féminin 2021 sera à regarder en direct sur Eurosport 1, l'application Eurosport et Eurosport.fr Pour vous abonner à Eurosport, c'est ici

Comment regarder en direct vidéo Paris-Roubaix féminin ?

Pour sa première historique, Paris-Roubaix féminin 2021 sera à suivre en direct sur Eurosport 1, en direct et sans pub sur l'application Eurosport et Eurosport.fr. Colin Bourgeat et Jacky Durand seront au commentaire de cette première édition.

Avant et après la course, "Les Rois de la Pédale" prendront place autour de Louis-Pierre Frileux. Débats, analyses, palette, réactions, vous ne manquerez rien des grands moments de ce premier Paris-Roubaix féminin.

La course sera également à suivre sur les antennes de France Télévisions.

Quel est le parcours de Paris-Roubaix féminin 2021 ?

Pour sa première édition, les organisateurs ont présenté un parcours resserré de 116,4km. Les coureuses débuteront leur parcours avec trois boucles autour de Denain avant d'emprunter le même tracé que leurs homologues masculins sur les 85 derniers kilomètres. A contrario des messieurs, les dames n'emprunteront pas la célèbre Trouée d'Arenberg. La météo pluvieuse, attendue depuis si longtemps sur la course, devrait rendre cette grande première très spectaculaire.

Qui sont les favorites de ce premier Paris-Roubaix féminin ?

Les meilleures coureuses du peloton sont attendues sur les routes du nord. Championne du monde en 2019, Annemiek van Vleuten devrait être au départ de Compiègne. La Néerlandaise devra également composer avec la concurrence de ses compatriotes Marianne Vos, Ellen van Dijk ou encore Lorena Wiebes.

Parmi les autres candidates au titre, les Italiennes Elisa Longo Borghini et Marta Bastianelli, la Suissesse Marlen Reusser, la Britannique Lizzie Deignan, la Polonaise Katarzyna Niewiadoma ou encore la Danoise Cecilie Ludwig Uttrup ont de belles chances de se distinguer et viser la victoire.

Quels sont les Françaises au départ de Paris-Roubaix 2021 ?

Il y aura beaucoup, beaucoup de tricolores à découvrir les pavés de l'enfer du nord. Audrey Cordon-Ragot, Jade Wiel, Aude Biannic, Maëlle Grossetête et Juliette Labous seront les principales les principales têtes d'affiches françaises à suivre ce samedi.

