L'équipe Deceuninck, souvent victorieuse dans Paris-Roubaix, alignera dimanche un quatuor de pointe avec Yves Lampaert, Zdenek Stybar, Florian Sénéchal et Kasper Asgreen, au départ de la 118e édition. La formation de Patrick Lefevere, qui a annoncé jeudi la composition de son groupe, compte cinq victoires dans les douze dernières éditions.

Yves Lampaert (30 ans) s'est classé troisième en 2019 lors de la dernière édition gagnée par le Belge Philippe Gilbert, alors sous les mêmes couleurs. Zdenek Stybar (35 ans), le plus expérimenté du groupe, participera à l'épreuve qu'il a terminé par deux fois à la deuxième place, en 2015 et 2017. Florian Sénéchal (28 ans), qui court à domicile, a pris la sixième place en 2019. Quant à Kasper Asgreen (26 ans), il a remporté le dernier Tour des Flandres en avril. L'Italien Davide Ballerini, les Belges Tim Declercq et Bert Van Lerberghe, complètent l'effectif.

