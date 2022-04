Exceptionnel sur le Tour des Flandres même si battu, Tadej Pogacar (UAE-Team Emirates) a depuis une autre ambition : celle de faire croire qu'il sera au départ de Paris-Roubaix dans moins de deux semaines désormais. En bon représentant de la nouvelle génération, le Slovène se sert des réseaux sociaux et de quelques publications pour laisser planer un doute sur son envie d'en découdre avec l'Enfer du Nord. Comme souvent, la vérité semble être ailleurs mais avec "Pogi", il ne faut jurer de rien.

On se voit à Roubaix ?

gagné Milan-Sanremo et le Tour des Flandres". Nous savons désormais que le prodige slovène n'a pas rempli cette part du "contrat". Il a animé la Primavera et le Ronde. L'une plus que l'autre d'ailleurs puisqu'il était de l'avis même élevées" C'est aussi sur le réseau à l'oiseau bleu que l'histoire se poursuit. L'histoire commence par une boutade en forme, peut-être, de souhait. Journaliste pour Global Cycling Network, Will Newton se demandait, sur Twitter le 12 mars dernier, s'il y avait des chances pour que Tadej Pogacar participe à Paris-Roubaix après avoir "". Nous savons désormais que le prodige slovène n'a pas rempli cette part du "contrat". Il a animé la Primavera et le Ronde. L'une plus que l'autre d'ailleurs puisqu'il était de l'avis même du vainqueur Mathieu van der Poel, "le plus fort" dimanche , mais il n'a pas gagné. Et pour le reste ? Pogacar avait rétorqué que les chances n'étaient pas "" C'est aussi sur le réseau à l'oiseau bleu que l'histoire se poursuit.

Si vous ne connaissez pas Urska Zigart, voici son CV. La Slovène est coureuse professionnelle chez BikeExchange-Jayco et compte deux victoires professionnelles. Elle est accessoirement la compagne de Tadej Pogacar et elle aime aussi s'amuser sur Twitter. Alors il n'a pas fallu pousser bien longtemps pour qu'elle poste une photo privée de son champion de petit copain. Qu'a fait ce dernier ? Il a répondu "On se voit à Roubaix ?" dans un rire. Sans doute sait-il qu'Urska Zigart sera du premier Paris-Roubaix féminin de l'histoire (samedi 16 avril). Sans doute savait-il aussi très bien ce qu'il faisait.

Il n'a pas fallu plus longtemps pour que certains y voient les prémices d'une annonce. Et le double vainqueur du Tour de France ne s'est pas arrêté là. Ce lundi, au lendemain de sa démonstration de force dans les Flandres, il a posté une photo sur Twitter avec la Trouée d'Arenberg derrière lui. A-t-il posé ses roues sur le secteur pavé le plus mythique de l'Enfer du Nord ? Rien ne permet de l'affirmer. A-t-il évolué dans sa réflexion autour d'une participation sur la course qui n'aura exceptionnellement pas lieu ce dimanche, élection présidentielle oblige ? Pas plus d'indice.

En reconnaissance pour le Tour de France

Quelques éléments permettent cependant de penser que la balance ne penchera pas vers une décision surprise. S'il était présent sur les pavés, il y était pour reconnaître la cinquième étape du prochain Tour de France. Étape qui n'empruntera pas la Trouée d'Arenberg mais qui se finira quasiment à sa porte. Si Pogacar a reconnu jusqu'au final, il s'est trouvé là devant l'endroit mythique et n'aurait simplement pas résisté.

Il n'a pas inscrit Paris-Roubaix à son programme et il y a de bonnes raisons à cela. Premièrement, il n'est pas vraiment du genre à changer de programme. Un coureur comme lui ne peut pas vraiment se le permettre. Deuxièmement, il a déjà prévu d'être au départ de la Flèche Wallonne, trois jours après Roubaix et de Liège-Bastogne-Liège une semaine après. Ajouter l'Enfer du Nord pourrait nuire à la défense de son titre sur la Doyenne. Enfin et surtout, sur les pavés français, le risque de chute et de blessure est plus grand. En bon connaisseur des choses du cyclisme, il viendra sans doute un jour à Roubaix. Qu'il le fasse cette année serait une immense surprise.

