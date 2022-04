Un an après une édition inaugurale dantesque, marquée par la victoire de la Britannique Lizzie Deignan , la cuvée 2022 de Paris-Roubaix Femmes s'annonce tout aussi spectaculaire. Avec une start list de gala et la présence des meilleures coureuses du peloton, l'Enfer du nord s'inscrit bien comme l'un des grands rendez-vous de cette saison.

Samedi 16 avril, ne manquez pas la deuxième édition du Paris-Roubaix Femmes, à vivre sur Eurosport et l'application Eurosport.

Elle restera la première : L'arrivée victorieuse de Deignan au Vélodrome de Roubaix

Sur quelles chaînes TV regarder Paris-Roubaix Femmes en direct vidéo ?

Comme l'an dernier, Paris-Roubaix Femmes sera à suivre sur les plateformes Eurosport. La course sera à regarder le samedi 16 avril 2022, à partir de 13h15 sur l'application Eurosport et Eurosport 360. Eurosport 1 retransmettra la course en différé à partir de 18h.

Commentaire : Colin Bourgeat et Emmanuelle Merlot

La course sera également retransmise par le groupe France Télévisions.

Deignan : "En gagnant Paris-Roubaix, j'ai senti toutes ces générations de femmes derrière moi"

Les coureuses à suivre sur Paris-Roubaix féminin 2022

Les favorites : Encore un plateau XXL pour cette deuxième édition 2022. Vainqueure du Tour des Flandres il y a quelques jours, la Belge Lotte Kopecky visera un incroyable doublé sur les routes du nord de la France. Toujours en quête d'une "grande" classique, Marianne Vos sera très ambitieuse.

Encore un plateau XXL pour cette deuxième édition 2022. Vainqueure du Tour des Flandres il y a quelques jours, la Belge visera un incroyable doublé sur les routes du nord de la France. Toujours en quête d'une "grande" classique, sera très ambitieuse. Les autres coureuses à suivre : Outre la Belge et la Néerlandaise, elles seront très nombreuses à pouvoir prétendre à la victoire. Redoutable depuis le début de saison, Lorena Wiebes sera au départ, tout comme la championne du monde Elsa Balsamo. Elisa Longo Borghini, Katarzyna Niewiadoma, Marta Bastianelli et la championne d'Europe Ellen van Dijk ont elles aussi de belles chances.

Au-dessus du lot, Wiebes continue sa moisson

Les Françaises au départ : Elles seront très nombreuses sur cette deuxième édition. Audrey Cordon-Ragot, Aude Biannic, Maelle Grossetete, Victoire Berteau, Marie Le Net, Eugénie Duval ou encore Gladys Verhulst seront au départ de Compiègne samedi.

Quel est le parcours de Paris-Roubaix Femmes 2022 ?

Après une première édition réussie, l'organisation a décidé de reprendre les grands contours du parcours 2021, mais avec quelques variantes. Le tracé de cette édition 2022 sera légèrement plus long que l'an dernier. Si la Trouée d'Arenberg n'est toujours pas au menu, les coureuses devront tout de même négocier 17 secteurs pavés et un parcours très corsé.

