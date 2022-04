En bonne Cannibale, Marianne Vos a dévoré les succès par centaines sur les routes, pistes et autres théâtres cyclistes qui la voient imposer son talent supérieur depuis plus de 15 ans. Partout où les roues du cyclisme féminin se sont posées au 21e siècle, la Néerlandaise a triomphé. À une exception majeure près : Roubaix et son mythique vélodrome André Pétrieux.

"Paris-Roubaix est une des plus grandes courses de l'histoire du cyclisme", observe-t-elle aujourd'hui. C'est génial de faire partie de ça, mais j'ai vu l'an dernier que c'était une course très difficile et ça le sera probablement à nouveau. Ça aide de savoir à quoi s'attendre. Jusqu'à l'an dernier, on connaissait seulement Paris-Roubaix à la télé."

Une première formidable

La petite Marianne a “chopé le virus” cycliste à 6 ans, dans le sillage de son frère Anton. Les Pays-Bas cherchaient alors un successeur à Jan Raas et Hennie Kuiper, vainqueurs successifs à Roubaix en 1982 et 1983. L’attente oranje allait être récompensée en 2001 avec le succès de Servais Knaven dans une édition qui a marqué les mémoires grâce à la pluie et à cause de la chute de Philippe Gaumont dans la trouée d’Arenberg.

Vos n’avait alors même pas 8 ans, mais son talent commençait à faire sensation dans sa ville de Bois-le-Duc ('s-Hertogenbosch, en néerlandais, une grande terre de cyclo-cross), avant de conquérir la province du Brabant-Septentrional, et bientôt tout le pays, rapidement suivi par le monde entier. Mais il lui a fallu attendre deux décennies supplémentaires pour faire frissonner le public fasciné par ses trajectoires tranchantes sur les pavés boueux de Mons-en-Pévèle ou du Carrefour de l’Arbre.

À l’arrivée, la Cannibale ne pouvait que se satisfaire de sa deuxième place : “On a fait ce qu’on a pu et Lizzie Deignan a mené une attaque très courageuse (…). Globalement, c’était formidable de faire Paris-Roubaix.”

Balsamo : "Un exemple pour tout le monde"

Une semaine plus tôt, c’était déjà la deuxième place qui l’attendait à l’arrivée du championnat du monde sur route. La “Goat” ( (“Greatest of all time”, la “plus grande tous les temps”) y a plus souvent connu l’argent (6 fois, dont une incroyable série de 5 places de 2e entre son premier titre, en 2006, et le 2e, en 2012) que l’or. Mais elle sait aussi se distinguer dans la défaite.

Ce n’est pas seulement une championne sur le vélo, mais aussi une personne formidable, très humble”, nous confie la détentrice actuelle de l’arc-en-ciel, Elisa Balsamo. Emportée par ses émotions de championne du monde tout juste sacrée, l’Italienne avait alors été chaperonnée par son aînée néerlandaise, qui s’était notamment inclinée pour ajuster les chaussettes de sa rivale et faire briller au mieux l’azzurro sur le podium de Louvain.

Plus jeune que Vos de 11 ans, Balsamo affiche un sourire éclatant et une admiration absolue pour la pionnière batave : “Sur une de mes premières courses pro, j’ai demandé à prendre une photo avec elle. Alors être sur le podium à ses côtés [et même une marche au-dessus, ndlr], c’est extraordinaire. Je me souviens de ses attaques incessantes aux Mondiaux quand j’étais petite… J’ai toujours été impressionnée par sa capacité à gagner tout type de course. Je pense qu’elle est un exemple pour tout le monde dans le peloton.”

La légende : 16 ans après le premier, Vos décroche son 8e titre mondial en cyclo-cross

La "Goat" n'a pas attendu la "Reine"

Balsamo a elle-même développé une grande polyvalence qui lui a permis de prendre deux médailles (l’argent et le bronze) lors des derniers Mondiaux sur piste, également disputés à Roubaix. Et elle a pu voir son idole décrocher un treizième maillot arc-en-ciel (8 en cyclo-cross, 3 sur route, 2 sur piste), sur le circuit de Fayetteville, seize ans après son premier titre mondial, à l’âge de 18 ans.

C’est incroyable”, avait commenté Vos sans s’épancher sur la portée historique de ce nouveau triomphe, qui occupe une jolie place au côté de ses deux titres olympiques (sur piste en 2008, sur route en 2012). Lorsqu’elle prend un peu plus de recul sur le parcours accompli depuis ses premiers tours de roue avec Anton, désormais photographe spécialisé dans le cyclisme, la fierté pointe : “Grâce à ma carrière, je peux tirer le cyclisme féminin vers l’avant, devenir une voix qui porte pour obtenir de plus grands événements, plus de jours de course, un traitement égal.”

La star néerlandaise n’a pas attendu que la “Reine des Classiques” s’ouvre aux femmes pour s’imposer comme la “Goat” de son sport. Et ce “trou” à son palmarès fertile ne suffira pas à amender sa légende, alors que le projet féminin Jumbo-Visma, né autour d’elle la saison dernière, pourrait bien être le dernier de sa carrière.

