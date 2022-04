Le temps était froid et pluvieux mercredi sur la Flèche Brabançonne, il sera sec et doux dimanche sur Paris-Roubaix. Parler du temps qu'il fait est bien souvent plus agréable que d'évoquer celui qui passe. Les printemps défilent et avec eux les palmarès se font. Pour certains, il doit rimer avec grande victoire, au singulier a minima, au pluriel pour les plus chanceux. Prenez Matej Mohoric ou Mathieu van der Poel, quoiqu'il se passe dimanche, leur printemps 2022 sera glorifié à l'aune de leur succès sur Milan-Sanremo et le Tour des Flandres. Pour Wout van Aert en revanche…

Écartons d'entrée un possible malentendu. Oui, Wout van Aert a contracté le Covid-19 au pire moment pour lui, et non ce n'est certainement pas sa faute. Ceci étant dit, cette contamination l'a conduit à manquer deux courses pour lesquelles il semble fait : le Tour des Flandres et l'Amstel Gold Race. Deuxième de la première en 2020, il avait triomphé de la seconde l'année suivante. A ses yeux, et aux nôtres sans aucun doute, un succès sur le Ronde aurait infiniment plus valu qu'une nouvelle victoire sur l'Amstel.

Van Aert, premier bloc raté ?

Un printemps réussi pour van Aert renferme obligatoirement un succès "monumental". A la limite, aurions-nous pu saluer une razzia sur des semi-classiques en arguant que la chance avait manqué dans les très grands rendez-vous. Mais le Covid, et quelque part le sort, en ont décidé autrement. Pour le moment.

Le printemps de van Aert est donc présumé raté. Un Milan-Sanremo où il n'a rien cherché de plus que de s'accrocher à la roue de Pogacar (8e), une démonstration sur l'E3 avec Laporte (1er) et un résultat anonyme à Gand-Wevelgem (12e) ne suffisent évidemment pas à prouver le contraire. L'annonce de sa présence dimanche sur Paris-Roubaix, ainsi que la rumeur d'une participation à Liège-Bastogne-Liège, lui apportent une, ou deux chances d'inverser la tendance. Sans quoi, il achèvera le bloc le plus important de sa saison inévitablement déçu.

Imaginez un instant qu'il ne soit pas en assez bonne condition pour l'emporter dimanche et que sa découverte de Liège-Bastogne-Liège ne soit pas une réussite, dans quel état pensez-vous qu'il prendra sa première coupure voulue de 2022 ? On ne verra pas van Aert en compétition en mai, celui-ci sera consacré au repos puis à un stage en altitude, à Tignes sans doute puisque la Jumbo-Visma aime y prendre ses quartiers pour préparer le Tour de France. Que pourra-t-il faire ensuite pour sauver sa saison ? Remporter deux, trois, quatre ou cinq étapes sur le Tour ? Le Dauphiné ? Des classiques de l'été (San Sebastian, Québec ou Montréal) Seul un titre mondial, ou une encore très hypothétique victoire sur le Tour de Lombardie, seraient, pour lui, à la hauteur des objectifs printaniers.

Paris-Roubaix est souvent un enfer pour van Aert

Mais revenons-en à Paris-Roubaix, puisque van Aert en sera. Pas à 100% de ses moyens nous dit-on, le champion de Belgique aura un rôle de soutien auprès de Christophe Laporte, Mike Teunissen ou Nathan Van Hooydonck. L'annonce ressemble à celle d'Alpecin-Fenix avant Milan-Sanremo. Mathieu van der Poel y allait pour faire des kilomètres, pour faire le nombre quasiment, avec la suite que l'on connaît (3e). Pour ces coureurs, la demi-mesure n'existe pas. Pour lui et pour le spectacle, souhaitons un Wout van Aert en pleine possession de ses moyens. Reste que de toutes les grandes courses d'un jour qu'il a disputées, l'Enfer du Nord est celle où Van Aert a le moins brillé (7e).

Meilleurs résultats de Wout Van Aert sur les grandes courses d'un jour

Strade Bianche 1er (2020) Milan-Sanremo 1er (2020) Gand-Wevelgem 1er (2021) Tour des Flandres 2e (2020) Paris-Roubaix 7e (2021) Amstel Gold Race 1er (2021) JO 2e (2021) Mondiaux 2e (2020)

2018 fut une découverte, 2019 un apprentissage (une crevaison, une chaîne bloquée et une chute) et 2021 une frustration. "Quand Mathieu (van der Poel) a accéléré, j’étais trop loin derrière. C’était une grosse erreur", avait-il soufflé, couvert de boue et franchement épuisé, à l'arrivée en octobre dernier. Cyclocrossman habile sur son vélo, "WVA" aurait tout en magasin pour faire de l'Enfer du Nord son jardin. Quand il a explosé aux yeux du monde, on l'imaginait d'ailleurs triompher très vite des Flandres ou de Roubaix. L'une comme l'autre manquent encore à son palmarès, à 27 ans.

"Au printemps, je veux tenter de gagner un monument, avait assuré le Belge auprès de Sporza. J’ai déjà gagné Milan-Sanremo. J’espère surtout le faire sur le Tour des Flandres et Paris-Roubaix." Il ne reste plus qu'une chance à van Aert d'exaucer son souhait. Les choses sont d'ailleurs "bien faites" puisqu'à la question suivante, le journaliste lui avait demandé de choisir. C'était sur Roubaix que Wout van Aert avait porté son choix.

