Le suspense aura duré quelques jours mais les organisateurs de Paris-Roubaix, la Jumbo--Visma et Wout van Aert lui-même peuvent souffler : oui, le triple vainqueur d'étape sur le dernier Tour de France prendra bien le départ de Compiègne pour rallier le Vélodrome de Roubaix dimanche. Le doute planait encore sur sa participation, la faute à un contamination au Covid qui l'a laissé hors-jeu depuis deux semaines. Son équipe avait prévenu que Van Aert ne participerait que s'il était remis, l'annonce faite ce jeudi matin vient le confirmer.

Si la Jumbo-Visma ne voulait prendre aucun risque, c'est parce que les effets à long terme du Covid sur les sportifs sont encore flous. Dans le communiqué publié, la formation néerlandaise explique que "WVA" a été suivi de près par un médecin depuis sa contamination. Le Belge a passé des tests, notamment au coeur et le staff médical de la Jumbo a donné son feu vert en début de semaine, jugeant sa condition physique en adéquation avec la pratique du sport de haut niveau.

Reste qu'après avoir été isolé, van Aert a pris du retard et son équipe le précise : sa préparation pour Paris-Roubaix est loin d'être idéale. C'est sans doute pourquoi Jumbo-Visma reste prudente et ne désire mettre aucune pression sur son leader. "Un coureur comme Wout peut toujours jouer un rôle de soutien pour Christophe Laporte, Mike Teunissen ou Nathan Van Hooydonck", peut-on lire dans le communiqué.

Bluff ou vraie information ? La course le dira dimanche mais on peut imaginer que si van Aert prend le départ, c'est qu'il estime pouvoir jouer plus qu'un rôle d'équipier. Le champion de Belgique, qui ne participera pas à la reconnaissance des pavés ce jeudi avec ses partenaires, attend sans doute de savoir comment son corps réagira en course avant de décider quoique ce soit sur sa tactique.

L'équipe Jumbo-Visma pour Paris-Roubaix

Wout Van Aert, Christophe Laporte, Mike Teunissen, Mick an Dijke, Nathan Van Hooydonck, Timo Roosen et Edoardo Affini

Onze secteurs dont cinq inédits : Journée en enfer dans le Nord

