L'heure du grand retour. Touché par le Covid-19 et forfait sur le Tour des Flandres et l'Amstel Gold Race, Wout van Aert s'apprête à faire son grand come-back sur Paris-Roubaix. Et le triple vainqueur d'étape sur le dernier Tour de France le fera dans un nouveau rôle : celui d'équipier. Autant dire une nouveauté pour lui.

"Mon rôle sera différent car je suis normalement le leader, a-t-il confié dans une vidéo publiée par son équipe. Dimanche, j'espère pouvoir être là dans le final afin de soutenir Christophe (Laporte), Nathan (Van Hooydonck) ou Mike (Teunissen). Nous allons essayer d'arriver dans le final avec plusieurs coureurs, et si je me sens bien, j'espère pouvoir aider mes coéquipiers. Je suis bien sûr quelqu'un qui veut toujours courir pour gagner..."

J'espère avoir de grandes jambes dimanche, mais...

Mais amoindri, Van Aert risque de rencontrer plusieurs difficultés dans "l'Enfer du Nord". "Sur ce coup-là, même si je ne suis pas dans la meilleure condition possible, je participe afin de ne pas avoir l'impression de tout rater durant ce printemps. C'est avec cette approche que je suis ici. J'espère avoir de grandes jambes dimanche, mais je sais que ce n'est pas réaliste de penser ça", a-t-il reconnu.

Le Belge assure toutefois qu'il est "en bonne et excellente" santé. "J'ai pu m'entraîner un peu plus intensivement ces derniers jours, mais tout ce que j'ai perdu pendant mon inactivité et ma reprise tranquille du vélo, vous ne pouvez tout simplement pas le récupérer", conclut Van Aert, qui ne s'attend donc pas à faire de miracles.

