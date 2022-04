C'était un secret de polichinelle, TotalEnergies a levé les potentielles interrogations. Ce vendredi, la formation de Jean-René Bernaudeau a dévoilé le nom des sept coureurs qui participeront à l'Enfer du nord ce dimanche. Une liste où ne figure pas la superstar slovaque, Peter Sagan, dont les problèmes de santé continuent d'inquiéter.

Sur les routes du nord, l'écurie vendéenne comptera sur Anthony Turgis, Daniel Oss, Maciej Bodnar, Niki Terpstra, Edvald Boasson Hagen, Geoffrey Soupe et Dries Van Geste pour dompter les pavés.

Ad

Paris - Roubaix Vos, une légende plus grande que l’Enfer IL Y A 18 MINUTES

Un début de saison cauchemardesque pour Sagan

Débarqué lors de l'intersaison chez TotalEnergies, Peter Sagan vit un début d'année 2022 plus que morose. Victime du Covid-19 pour la deuxième fois il y a quelques semaines, grippé sur Tirreno-Adriatico, en délicatesse sur Gand-Wevelgem et le Circuit de la Sarthe, absent du Tour des Flandres, le Slovaque avait notamment expliqué à la Gazzetta dello Sport "ne pas se sentir bien, souvent fatigué et ne pas savoir pourquoi".

Un constat frustrant que partage son attaché de presse et ami Gabriele Ubaldi. "Peter ne se sent pas bien en ce moment. Ses jambes lui font plus mal que d'habitude et il est incapable de faire de gros efforts. Il est épuisé et a besoin de dormir après les courses. (...) Il y a clairement un truc qui cloche parce que je n'ai jamais vu Peter comme ça avant, même quand il n'était pas en forme." Les examens devraient donc se poursuivre pour l'ancien porteur du maillot arc-en-ciel, décidément bien à la peine depuis quelques mois.

Küng : "Je n'adore pas la boue de Roubaix, mais elle ne me dérange pas"

Paris - Roubaix "Dans les cordes mais pas KO" : Quick-Step et la ringardisation IL Y A 14 HEURES