Selon une source policière, les faits se sont produits dans la nuit de samedi à dimanche à Chartres. En effet, six vélos, des équipements et des outils ont été dérobés dans des véhicules de quatre équipes participant au Paris-Tours. Deux formations françaises et espagnoles ont été visées par ces vols la nuit avant la course, alors que leurs véhicules étaient stationnés sur le parking d'un hôtel en périphérie de la ville de départ.