Quintana : "Après le Tour, je courrai les classiques ardennaises"

Quintana reveals he's happy he left Movistar as preparations for Autumn season step up a gear

Dans un entretien accordé à l'émission "La Montonera" sur Eurosport Espagne, Nairo Quintana a dévoilé une partie de son programme de fin de saison alors qu'il se prépare à reprendre l'entraînement sur les routes. Le Colombien, pas invité pour le moment sur la Vuelta avec sa nouvelle équipe Arkéa-Samsic, prévoit de s'aligner sur les classiques ardennaises après le Tour de France.

On ne l'avait plus vu ou entendu depuis sa victoire sur Paris-Nice au début du mois de mars. Nairo Quintana a donné de ses nouvelles dans l'émission "La Montonera" sur Eurosport Espagne vendredi. Le Colombien, qui a beaucoup travaillé sur simulateur pendant le confinement, est impatient de renouer avec l'entraînement classique sur route. Heureux de son début de saison avec sa nouvelle équipe Arkéa-Samsic, il espère bien retrouver la même forme à la reprise et il a donné des indications sur son programme de courses prévisionnel.

"Avant l'arrêt des compétitions, nous étions sur une très bonne dynamique. J’ai fait la même préparation que précédemment avec mon entraîneur depuis deux ans, mais c'est vrai que changer d’air et trouver de nouvelles sources de motivation aide à courir différemment, même si j’ai toujours le même vélo", a confié d'abord l'ancien leader de la Movistar. "Quand vous arrivez dans une nouvelle équipe (Arkéa-Samsic, ndlr), vous voulez toujours faire de votre mieux. En plus, tout le monde est si dévoué pour nous aider que c’est plus facile d’atteindre les objectifs fixés au début de la saison", a-t-il ajouté.

"Le Tour est l'objectif principal, surtout avec une équipe française"

Et si le coronavirus a eu de grandes répercussions sur son calendrier et son programme d'entraînement, son regard reste fixé sur la Grande Boucle reportée à la fin de l'été (30 août-20 septembre). "Le Tour de France est l’objectif principal, surtout avec une équipe française. Avant, nous ferons deux courses mais nous n’avons pas décidé encore lesquelles. (...) Nous aurons moins de temps et de courses pour préparer le Tour et nous ne savons pas comment nos organismes réagiront lors de la dernière semaine notamment", a d'ailleurs fait remarquer Quintana qui ne sait pas trop à quoi s'attendre vu les circonstances exceptionnelles de cette saison 2020.

Si Arkéa-Samsic ne fait pas partie des équipes invitées sur la Vuelta qui débutera le 20 octobre, la situation pourrait évoluer dans les prochaines semaines. D'ici là, Quintana sait déjà ce qu'il fera entre le Tour de France et un éventuel Tour d'Espagne puisqu'on devrait le retrouver sur la Flèche Wallonne (30 septembre) et Liège-Bastogne-Liège (4 octobre), exceptionnellement reportées à l'automne elles aussi. "Après le Tour, je courrai les classiques ardennaises. J’espère que la saison se terminera du mieux possible et que l’année prochaine, nous aurons un retour à la normale."

