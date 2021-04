Entre Remco Evenepoel et Deceuninck-Quick Step, c'est une histoire qui roule. Et elle va s'étirer dans le temps puisque le coureur de 21 ans, qui a déjà remporté quatorze victoires, a prolongé mardi son contrat avec la formation belge jusqu'en 2026. "Je suis vraiment honoré de courir pour Deceuninck-Quick Step lors des cinq prochaines années. Comme je l'ai dit à Patrick Lefevere (patron de l'équipe), c'est le plus long contrat qu'il n'a jamais signé avec un coureur", a souligné Remco Evenepoel sur le site officiel de l'équipe belge.

"Je suis vraiment fier et heureux de rester au sein de cette équipe. Pour moi, le rêve devient réalité. Nous avons déjà obtenu beaucoup de succès et j'espère que nous atteindrons d'autres objectifs dans le futur", a-t-il renchéri. "C'est une étape importante pour l'équipe, a corroboré Patrick Lefevere. Tout le monde sait ce que Remco Evenepoel est capable de faire et à quel point il est talentueux."

Cyclisme "Ça tourne au harcèlement" : Le cri de colère de Bouhanni, visé par des insultes racistes 7 HOURS AGO

"La descente n'est pas le point fort d'Evenepoel, mais ce n'est pas un point faible non plus"

Cyclisme Pas de prolongation et direction Deceuninck-Quick Step pour Sagan ? 19 HOURS AGO