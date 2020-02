Retrouvez le programme TV de votre semaine cyclisme en direct sur Eurosport 2 et Eurosport Player

Après le Tour de San Juan et la victoire finale du jeune prodige belge Remco Evenepoel (Deceuninck-Quick Step), le début de saison se poursuit sur Eurosport avec un programme très riche à suivre toute la semaine.

Vous pourrez suivre dès mardi à 11h00 le Tour d'Arabie Saoudite, en direct sur Eurosport 2 et Eurosport Player.

Les sprinters seront au rendez-vous avec notamment les présences de Nacer Bouhanni (Team Arkéa Samsic) et Mark Cavendish (Bahrain - McLaren) sous leurs nouvelles couleurs.

Mercredi, le Tour de Valence s'élancera dès 15h00 sur Eurosport 2 et Eurosport Player avec, comme tous les ans, un très beau plateau de coureurs.

On retrouvera sur les routes ibériques le vainqueur sortant Ion Izaguirre (Astana Pro Team), Alejandro Valverde (Movistar Team), Tom Dumoulin (Team Jumbo-Visma), Tadej Pogačar (UAE-Team Emirates), Greg Van Avermaet (CCC Team) ou encore Philippe Gilbert (Lotto Soudal).

La fin de saison de cyclo-cross sera également à suivre en direct sur Eurosport 2 et Eurosport Player.

Vous retrouverez l'avant-dernière manche de l'Ethias-Cross mercredi puis la dernière étape du DVV Trofee à Lille vendredi.

Retrouvez le programme TV complet de la semaine à suivre en direct sur Eurosport 2 et Eurosport Player :

Mardi 04 février - En direct sur Eurosport 2

12h00 - Tour d'Arabie Saoudite : 1ère étape.

Mercredi 05 février - En direct sur Eurosport 2

12h00 - Tour d'Arabie Saoudite : 2ème étape.

13h45 - Ethias Cross à Maldegem : Course dames.

15h00 - Tour de Valence : 1ère étape.

16h30 - Ethias Cross à Maldegem : Course hommes en différé.

En direct dès 15h00 sur Eurosport Player.

Jeudi 06 février - En direct sur Eurosport 2

12h00 - Tour d'Arabie Saoudite : 3ème étape.

15h00 - Tour de Valence : 2ème étape.

Vendredi 07 février - En direct sur Eurosport 2

08h00 - Tour du Langkawi : 1ère étape.

12h00 - Tour d'Arabie Saoudite : 4ème étape.

15h00 - Tour de Valence : 3ème étape.

Samedi 08 février - En direct sur Eurosport 2

08h00 - Tour du Langkawi : 2ème étape.

12h00 - Tour d'Arabie Saoudite : 5ème étape.

13h45 - DVV Trofee à Lille : Course dames.

15h00 - Tour de Valence : 4ème étape.

16h30 - DVV Trofee à Lille : Course hommes en différé.

En direct dès 15h00 sur Eurosport Player.

Dimanche 09 février - En direct sur Eurosport 2

08h00 - Tour du Langkawi : 3ème étape.

14h30 - Tour de Valence : 5ème étape.

