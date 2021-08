Ce n'était plus qu'une question de patience. Evoquée depuis plusieurs semaines déjà, l'arrivée de Peter Sagan chez le Team TotalEnergies est désormais officielle ce mardi. Le Slovaque a signé pour deux saisons avec l'équipe française. Elle signe un coup majeur sur le marché des transferts et s'engage sur un nouveau cycle, puisqu'outre la star slovaque, c'est son équipementier Specialized qui fournira désormais le matériel à la formation de Jean-René Bernaudeau. Une arrivée en grand nombre donc, puisque les lieutenants de Sagan, Maciej Bodnar et Daniel Oss arrivent eux aussi chez le Team TotalEnergies.

