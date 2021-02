Les jets de bidon sauvages pendant les courses seront beaucoup plus sévèrement sanctionnés, jusqu'à la mise hors course, à partir du 1er avril 2021, a annoncé jeudi soir l'Union cycliste internationale (UCI). Cette pratique traditionnelle du cyclisme mais dangereuse pour la sécurité et nocive pour l'environnement est encore courante bien qu'en régression dans le peloton professionnel qui s'habitue peu à peu à jeter les bidons dans des zones dédiées.