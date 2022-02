Caleb Ewan (Lotto) s'est adjugé au sprint la première étape du Saudi Tour, qui a débuté mardi en Arabie Saoudite. L'Australien de 27 ans a devancé l'Estonien Martin Laas et le Colombien Fernando Gaviria au terme des 198 kilomètres partant et arrivant à Winter Park.

"Il n'y avait pas de meilleur début possible", s'est félicité l'Australien qui a été emmené par Jasper de Buyst et a scoré dès sa première course de la saison. Mercredi, la deuxième des cinq étapes relie l'Université de Taibah, près de Al-Ula, à Abu Rakah sur 163,9 kilomètres.

Classement de la 1re étape

1. Caleb Ewan (AUS/Lotto), les 198 km en 4 h 41:52. (moyenne: 42,1 km/h)

2. Martin Laas (EST/BOR) m.t.

3. Fernando Gaviria (COL/UAE) m.t.

4. Jasper De Buyst (BEL/LOT) m.t.

5. Niccolo Bonifazio (ITA/TEN) m.t.

...

9. Jérémy Lecrocq (FRA/BBH) m.t.

12. Dylan Groenewegen (NED/BIK) m.t.

Classement général

1. Caleb Ewan (AUS/Lotto) 4 h 41:42.

2. Martin Laas (EST/BOR) à 04.

3. Fernando Gaviria (COL/UAE) 06.

4. Rui Costa (POR/UAE) 07.

5. Martin Bugge (NOR/UNO) 08.

