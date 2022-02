Coup double pour le Belge Maxim Van Gils. Le jeune coureur de l'équipe Lotto a remporté vendredi la 4e étape et pris la tête du classement général à la veille de l'arrivée. Van Gils (22 ans), qui a ouvert son palmarès, s'est détaché dans l'ascension des Skyviews de Harrat Uwayrid, très pentue et placée dans les 10 derniers kilomètres. Le grimpeur belge a résisté ensuite sur le faux-plat descendant, dans les 6 derniers kilomètres, pour précéder de 40 secondes le Slovène Luka Mezgec et un petit groupe comprenant le précédent porteur du maillot de leader, le Colombien Santiago Buitrago.

Samedi, la dernière étape se court sur 138 kilomètres autour de la vieille ville d'Al-Ula. "On va essayer de viser la victoire d'étape au sprint pour Caleb Ewan (vainqueur de la 1re étape) et j'espère bien ramener le maillot de leader à la maison", a annoncé Van Gils, qui a signé le 4e succès de Lotto depuis le début de la saison.

Classement de la 4e étape

1. Maxim Van Gils (BEL/Lotto), les 149 km en 3 h 32:39.

2. Lukza Mezgec (SLO/BIK) à 40.

3. Tim De Clercq (BEL/QST) 40.

4. Danny Van Poppel (NED/BOR) 40.

5. Rui Costa (POR/UAE) 40.

...

7. Alexis Renard (FRA/COF) 40.

8. Santiago Buitrago (COL/BAH) 40.

10. Alexandre Geniez (FRA/TEN) 1:19.

Classement genéral

1. Maxim Van Gils (BEL/Lotto) 17 h 09:38.

2. Santiago Buitrago (COL/BAH) à 36.

3. Rui Costa (POR/UAE) 48.

4. Tim De Clercq (BEL/QST) 52.

5. Danny Van Poppel (NED/BOR) 57.

...

8. Alexandre Geniez (FRA/TEN) 1:36.

