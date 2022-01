Deux ans après sa première édition, l'Arabie saoudite accueille de nouveau le Saudi Tour, une course par étapes de cinq jours destinée à mettre en valeur les sites touristiques du pays et sportivement à l'avantage des sprinteurs.

Caleb Ewan, Sam Bennett, Dylan Groenewegen, tous vainqueurs à plusieurs reprises d'étapes du Tour de France, sont annoncés au départ de l'épreuve organisée par ASO (Tour de France), également responsable dans le même pays du rallye-raid Dakar. Avec, le plus souvent, leurs lanceurs respectifs afin de peaufiner les "trains" pour la suite de la saison.

Les arrivées d'étapes se disputent sur de grandes routes assez rectilignes

En 2020, la course avait tourné en faveur de l'Allemand Phil Bauhaus, vainqueur de deux étapes et du classement final devant le Français Nacer Bouhanni (blessé et forfait cette année). Trois étapes sur cinq (1re, 3e, 5e) sont dessinées pour les sprinteurs, selon les organisateurs. "En Arabie saoudite, les arrivées d'étapes se disputent sur de grandes routes assez rectilignes, relève Dan McLay, le sprinteur britannique de l'équipe Arkea-Samsic. Ce qui est primordial, c'est d'être dans le bon timing dans le sprint."

Le parcours, tracé dans le nord-ouest au pays autour d'Al-Ula, une oasis d'une grande richesse historique, est toutefois annoncé "plus exigeant" qu'en 2020 en raison d'une montée, dans la quatrième étape, vers les Skyviews de Harrat Uwayrid. L'ascension de 4 kilomètres comprend une partie (2,7 km) à 12 % avec une pointe à 22 % pour arriver sur un plateau de style lunaire qui offre une vue imprenable sur la vallée d'Al-Ula.

Les équipes

UAE (Gaviria/COL), Bahrain, Bora (S. Bennett/IRL, Uijtdebroeks/BEL), Cofidis (Cimolai/ITA), Lotto (Ewan/AUS), Quick-Step (Ballerini/ITA, Sénéchal/FRA), BikeExchange (Groenewegen/P-B), DSM (Dainese/ITA), Alpecin (Mareczko/ITA), BB Hôtels, Arkea-Samsic, TotalEnergies (Turgis/FRA, Bonifazio/ITA), Uno-X, Kuweit, Terengganu, Vino SK.

Les étapes

Mardi : 1re étape Winter Park - Winter Park, 198 km

Mercredi : 2e étape Université de Taibah - Abu Rakha, 163 km

Jeudi : 3e étape Tayma Hadaj Well - Al-Ula Old Town, 181 km

Vendredi : 4e étape Winter Park - Skyviews of Harrat Uwayrid, 149 km

Samedi : 5e étape Al-Ula Old Town - Al-Ula Old Town, 138 km

