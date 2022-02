Et de deux pour Dylan Groenewegen. Déjà vainqueur au sprint de la 3e étape du Saudi Tour, le Néerlandais a remis ça ce samedi lors de la 5e et dernière étape. Sur la ligne d'arrivée d'AlUla Odl Town, le sprinteur du Team BikeExchange-Jayco a devancé le Britannique Daniel McLay (Team Arkéa-Samsic), déjà 2e jeudi lors du premier succès de Groenewegen, et l'Italien Davide Ballerini (Quick-Step Alpha Vinyl Team). Son principal rival, Caleb Ewan, lauréat de la 1re étape, n'a pu disputer le sprint massif en raison d'une crevaison dans le final. Sa formation Lotto-Soudal peut se consoler avec le succès au classement général de Maxim Van Gils.

C'est la première fois que Van Gils, révélé chez les juniors par sa victoire en solo sur la Classique des Alpes 2017, remporte un classement général. Il n'avait même jamais remporté de course chez les pros avant son succès de la veille, lors de l'étape reine à Skyviews of Harrat Uwayrid. Le Belge de 22 ans, jamais inquiété ce dimanche sur un tracé dédié aux sprinteurs, s'impose finalement avec 36" d'avance sur Santiago Buitrago (Bahrain-Victorious) et 48" sur l'ancien champion du monde Rui Costa (UAE Team Emirates). Victorieux deux fois en l'espace de 48 heures, Groenewegen ne pouvait lui pas rêver meilleure entame au sein de sa nouvelle formation, le Néerlandais ayant rejoint le Team BikeExchange-Jayco cet hiver en provenance de Jumbo-Visma.

