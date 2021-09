Une reprise discrète mais "encourageante". Après quatre mois sans compétition, Thibaut Pinot enchaîne les courses et essaie de mettre derrière lui ses problèmes de dos. 20e du Tour du Limousin, 32e du Tour Poitou-Charentes (7e du chrono), le leader de la Groupama-FDJ refait progressivement surface. Jeudi, il s’est dit "en bonne forme", dans un communiqué de sa formation.

"Je suis content de ma condition, a déclaré le 3e du Tour de France 2014. Ma forme va crescendo et j’espère être de mieux en mieux au fil des semaines." Il aura l’occasion de tester ses jambes dès ce vendredi, puis durant le week-end, avec trois courses sur "ses" terres : "Je suis content de courir sur ces trois belles épreuves en Franche-Comté (Classic Grand Besançon Doubs, Tour du Jura, Tour du Doubs, NDLR)."

C'est l'heure de la reprise pour Pinot : "Arrêtons de juger Thibaut"

Tour du Limousin Pinot, bonheur retrouvé : "Le vélo et la compétition me manquaient" 17/08/2021 À 16:40

Les championnats d’Europe avant la Lombardie

Pinot n’aurait cependant pas dit non à des routes plus sélectives : "On aurait préféré avoir des parcours un peu plus durs pour être parfaitement à notre aise." Son coéquipier David Gaudu non plus, probablement. Les deux hommes vont partager le leadership durant ce triptyque. "Je n’avais pas couru avec David Gaudu depuis février. On a les mêmes objectifs de fin de saison en Italie, explique le grimpeur de 31 ans. On va monter en puissance et prendre nos automatismes." Avec le Tour de Lombardie, que Pinot a gagné en 2018, en point d’orgue le 9 octobre.

Mais avant cela, Thibaut Pinot participera aux championnats d’Europe , à la fin de la semaine prochaine. Il sera l’une des têtes d’affiche de la sélection tricolore, avec Romain Bardet, en l’absence de Julian Alaphilippe. Le Tour du Luxembourg (14-18 septembre) figure aussi à son programme prévisionnel, avant les courses d’un jour dans "la Botte" dont il fait donc le temps fort de sa fin de saison.

Le moment où Thibaut Pinot a vu ses chances de victoire s'envoler lors de la 5e étape

Tokyo 2020 Gaudu 7e, une déception ? "L’équipe de France n’a rien à se reprocher" selon Jacky Durand 24/07/2021 À 17:38