Cinquième du Tour des Flandres, à 21 ans. Pour sa première participation. Cela vous donne une idée du potentiel d’un coureur, alors grand espoir de la Lotto Soudal. Six ans et demi plus tard, Tiesj Benoot n’est pas devenu l’un des cinq/six cadors du cyclisme mondial, mais il fait partie des coursiers réputés du peloton. Et c’est dans la puissante Jumbo-Visma qu’il exercera à partir de 2022.

Benoot, lauréat de trois courses chez les professionnels, dont les Strade Bianche en 2018, devant un Romain Bardet dont il défendait les mêmes couleurs en 2021, quitte DSM après un feuilleton de plusieurs semaines. Le Belge de 27 ans a fini par obtenir la résiliation de son contrat pour l’année 2022, mardi. L’annonce de sa signature pour deux ans avec la grosse cylindrée néerlandaise a suivi dans la journée.

Potentiel inexploité et polyvalence

"Je ne pense pas avoir exploité le maximum de mes capacités, a déclaré Benoot dans un communiqué de sa nouvelle équipe. Chez Jumbo-Visma, je pense que je peux faire ce pas en avant." La montée en puissance de l’escouade de Primoz Roglic, Wout van Aert and co. l’a séduit : "J’admire cette équipe depuis quelques années. Je connais des coureurs qui y sont, je peux avoir une idée de la façon dont elle fonctionne."

Merijn Zeeman, directeur sportif de Jumbo-Visma, estime quant à lui que "Tiesj [Benoot] renforce (son) groupe de classiques, autour de Wout van Aert". Il précise que sa recrue "jouera également un rôle majeur dans les courses par étapes". Une polyvalence à double tranchant qui caractérise Benoot depuis le début de sa carrière (4e du Tour de Suisse en 2019, par exemple).

Zeeman précise que Benoot était dans les radars de Jumbo-Visma de longue date : "Tiesj figurait sur notre liste de renforts potentiels depuis plusieurs années. Quand il est devenu disponible, nous n'avons pas hésité (…) Il nous rend plus forts dans de nombreux domaines et sa personnalité nous correspond parfaitement." Il correspond en tout cas à l’ambition de plus en plus élevée d’une formation qui s’impose comme l’une des trois ou quatre références du World Tour.

