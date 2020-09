Les premières explications entre les grands noms du peloton - Geraint Thomas (Ineos) et son équipier de luxe Chris Froome, Vincenzo Nibali (Trek-Segafredo) et les Astana Jakob Fuglsang et Aleksandr Vlasov, entre autres - attendront probablement les étapes plus escarpées de la fin de semaine. Préparatoire au Giro (3-25 octobre), Tirreno-Adriatico compte cette année huit étapes contre sept habituellement, avec un ultime contre-la-montre lundi prochain.