Coup double : Woods s'impose devant Majka et devient leader, Froome termine loin

Jakob Fuglsang (à 1'04) et Vincenzo Nibali (à 1'25), cités parmi les candidats à la victoire, n'ont eux pas réussi à suivre les favoris dans cette première étape escarpée. Chris Froome, arrivé comme équipier de luxe de Geraint Thomas à la "Course des deux mers", pointait lui beaucoup plus loin, à près de dix minutes du vainqueur d'étape, confirmant les inquiétudes sur son état de forme même s'il ne nourrissait aucune ambition au classement général.