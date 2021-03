Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step) a eu le nez fin dans le final de cette 2e étape de Tirreno-Adriatico entre Camaiore et Chiusdino (202 km) ! Alors que Joao Almeida, encore en tête à 50 mètres de la ligne, a longtemps cru en ses chances, Alaphilippe a décidé de lancer le sprint quitte à faire perdre son coéquipier portugais. Un pari gagnant du champion du monde qui a franchi la ligne en première position devant Mathieu van der Poel (Alpecin – Fenix) et Wout Van Aert (Jumbo-Visma). C’est le premier succès du Français en 2021 qui a terminé deuxième du Tour de la Provence et des Strade Bianche.

Tirreno - Adriatico Alaphilippe pour jouer le général ? "On verra, je vais faire au jour le jour..." IL Y A 3 HEURES

Plus d'infos à suivre...

Tirreno - Adriatico Un sprint inévitable et un van Aert impérial : le résumé de la 1re étape IL Y A UN JOUR