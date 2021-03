Un joli doublé pour la Jumbo-Visma. Quelques minutes après la victoire de Primoz Roglic sur la 4e étape de Paris-Nice , Wout van Aert a remporté en costaud le sprint de la première étape de Tirreno-Adriatico, mercredi à Lido di Camaiore sur la côte Tyrrhénienne. Le Belge, qui a lancé son effort assez loin de la ligne d'arrivée, a résisté aux retours de l'Australien Caleb Ewan (Lotto), deuxième, et du Colombien Fernando Gaviria (UAE) au terme des 156 km de cette étape initiale promise aux sprinteurs. Van Aert prend le premier maillot de leader de cette course de sept étapes, préparatoire au Tour d'Italie et aux classiques du printemps, qui proposera dès jeudi ses premières difficultés.