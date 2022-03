Ce Tadej Pogacar est intouchable. Sur les premières pentes de Tirreno-Adriatico, à Bellante ce jeudi, le Slovène a remporté l’étape et s’est emparé du maillot de leader, presque sans forcer. Contrairement à son raid de cinquante kilomètres il y a quelques jours sur les Strade Bianche, Pogacar a cette fois patienté jusqu’aux derniers hectomètres pour faire parler son punch. Il a devancé sur la ligne Jonas Vingegaard et Victor Lafay, incapables comme les autres de répondre à son attaque.

Remco Evenepoel, rival annoncé de Tadej Pogacar sur ce Tirreno-Adriatico, a pourtant tenté de mettre en difficulté le prodige slovène. Après un gros boulot de Julian Alaphilippe, qui s’est mué en équipier de luxe, le Belge a lancé les hostilités à 40 kilomètres de l’arrivée, lors du premier des trois passages au sommet de la côte de Bellante. Une tentative osée mais vaine puisque Pogacar ne s’est jamais laissé surprendre, toujours dans la roue d’Evenepoel. Le duo, accompagné dans sa fuite par Filippo Ganna et Jay Hindley, est rentré dans le rang moins de dix kilomètres plus loin.

Ils ont tous essayé mais Pogacar était trop fort : le résumé de la 4e étape

Evenepoel a essayé, deux fois

Pas de quoi décourager le coureur de Quick-Step Alpha Vinyl, qui a remis ça dans la bosse finale, à un peu plus de deux kilomètres de l’arrivée. Mais là encore, Pogacar était vigilant et beaucoup trop fort pour se faire décrocher. Le Slovène a sauté sur toutes les attaques, qu’elles soient de Romain Bardet, Benjamin Thomas, Miguel Angel Lopez ou Remco Evenepoel, donc. Jusqu’à placer sa propre accélération à 500 mètres de la ligne, dans le sillage de Victor Lafay, après quoi personne ne l’a revu.

Tadej Pogacar en est donc déjà à cinq victoires cette saison, seul le sprinteur Fabio Jakobsen fait mieux avec six bouquets. Surtout, sa razzia pourrait continuer cette semaine. Une nouvelle arrivée en bosse est prévue vendredi, avant la haute montagne samedi. Maillot bleu sur les épaules, avec neuf secondes d’avance sur Evenepoel et un peu plus sur Ganna, qui a perdu la tunique à Bellante, le Slovène pourrait presque se contenter de courir en gestionnaire. Mais il a prouvé, y compris ces dernières semaines, que ce n’était pas trop son genre.

Pogacar : "Après une grosse journée de l'équipe, c'était bien de gagner cette étape"

