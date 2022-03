Pas de surprise dans cette septième et dernière étape du Tirreno-Adriatico 2022. À San Benedetto del Tronto, le vainqueur s'est décidé au sprint et Phil Bahaus (Bahrain Victorious) a été le plus prompt à franchir la ligne d'arrivée. L'Allemand remporte sa première victoire dans la course des deux mers devant l'Italien Giacomo Nizzolo (Israël-Premier Tech) et l'Australien Kaden Groves (BikeExchange Jayco). Côté français, Arnaud Démare (Groupama-FDL) a terminé à la neuvième place. Au classement général, pas de surprise non plus : Tadej Pogacar est couronné pour la deuxième fois consécutive dans l'épreuve italienne et remporte sa septième course sur les huit dernières dans lesquelles le Slovène s'est engagé. Jonas Vingegaard et Mikel Landa complètent le podium.

