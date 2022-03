Feu d’artifice bleu-blanc-rouge en Italie. Au terme d’une 5e étape folle disputée entre Sefro et Fermo (155 km), Warren Barguil est allé chercher une victoire de prestige, la première du Breton en World Tour depuis plus de quatre ans. Le grimpeur-puncheur de l'équipe Arkéa-Samsic a su tirer profit d’un final escarpé pour s’imposer devant ses compagnons d’échappée. Remuant lui aussi, Xandro Meurisse (Alpecin-Fenix) a dû se contenter de la deuxième place, devant Simone Velasco (Astana-Qazaqstan), troisième.

Après avoir posé une mine dans l’avant-dernière ascension répertoriée du jour, Remco Evenepoel (Quick-Step Alpha Vinyl) s’est une nouvelle fois manqué en descente, faisant un tout-droit. Finalement, tout est rentré dans l’ordre pour le Belge, bien présent dans le groupe des favoris à l’arrivée. Souverain et alerte, Tadej Pogacar (UAE Emirates) conserve sa tunique de leader à la veille de l’étape reine.

Le festival de Barguil

Comme un air de classique. Il manquait peut-être les sentiers poussiéreux de la Toscane mais la symétrie des arrivées de Fermo et de Sienne prêtent au flou, tant le final de cette 5e étape épousait les mêmes caractéristiques que celui des Strade Bianche. Et vu qu’il aime le décor et les classiques, il n’était pas surprenant de retrouver Warren Barguil à l’avant, entouré de onze compères échappés après une première moitié de course dévalée à toute vitesse. Dans un groupe de costauds, où Benjamin Thomas a longtemps joué la carotte du maillot azzurro, lui qui n’était pointé qu’à 1'08'' (12e) ce matin, le Breton a rapidement donné l’impression de surnager.

Avec un écart avoisinant les quatre minutes (à 40 km du but) malgré les efforts conjoints de Richeze, Bjerg et Ackermann dans la formation UAE Emirates, les douze fuyards se sont donné les moyens d’y croire. Hyperactif à l’avant, peut-être même trop volontaire, Barguil a d’abord tâté le terrain, soulevé les faiblesses de ses congénères, avant d’assommer ses voisins au pied de la seconde ascension de Fermo par le versant de la Strada Calderari (à 5 km avant la ligne).

Discret, au contraire du Breton, Valentin Ferron (TotalEnergies) est sorti de sa boîte pour suivre la roue du grimpeur. La deuxième a finalement été la bonne pour le lauréat du jour, décramponnant son compatriote à 2,8 km de la ligne et résistant au retour de Meurisse et Velasco jusqu’à Fermo. Barguil (30 ans) s’offre ainsi un premier succès cette saison, le septième de sa carrière.

Evenepoel attaque puis se rate

Derrière, les motivations des leaders quant à la victoire d’étape laissaient planer un doute, celui du gâchis. On était au moins sûr d’une chose, que Remco Evenepoel allait bouger. Vœu exaucé avec ce coup de fusil lâché par le Belge à 8 km de la ligne. Concentré et vif sur ses pédales, Tadej Pogacar a suivi la puissante attaque du prodige flamand, suivi de Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma). Le trio progressait ensuite sur une portion descendante et à ce moment-là, Evenepoel a réalisé un nouveau loupé. Le Flamand a fait un tout-droit et entraîné ses deux rivaux dans une rue balisée. Plus lucides, Pogacar et Vingegaard ont fait demi-tour sans attendre.

Il a fallu le concours de quelques équipiers et un véritable tohu-bohu à l’avant du peloton, entre offensives avortées et flottement général, pour qu'Evenepoel puisse reprendre sa place. Au milieu de tout ce flou, seul Richie Porte (INEOS-Grenadiers, 5e à 2'' de Barguil) a devancé Tadej Pogacar (6e à 28'') à l’arrivée. Finalement, Evenepoel était bien là sur la ligne. Seule conséquence au général, Filippo Ganna (INEOS-Grenadiers) a dégringolé. Derrière Pogacar et Evenepoel (+9''), c’est donc Arensman (+43'') qui complète le podium provisoire. Provisoire, car dès samedi se dresse l’étape reine de cette Course des deux mers cuvée 2022.

