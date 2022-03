Cela ne pouvait être que lui. L’Italien Filippo Ganna a tué tout suspense lors de la 1ère étape de Tirreno-Adriatico ce lundi, à Lido di Camaiore, où il a remporté le contre-la-montre inaugural de l’épreuve. Grand favori de la course, le rouleur d’Ineos-Grenadiers, champion du monde en titre de la spécialité, s’est aussi emparé du maillot de leader au nez et à la barbe de Remco Evenepoel (Quick-Step Alpha Vinyl) et Tadej Pogacar (UAE Emirates). Les deux hommes ont été repoussés à 11 et 15 secondes. Dans une forme incertaine après sa chute lors des Strade Bianche, Julian Alaphilippe, 32e, a concédé 57 secondes

