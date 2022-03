Peter Sagan n'a pas pris le départ de la troisième étape du Tirreno-Adriatico. Recrue hivernale de l'équipe française TotalEnergies, le triple champion du monde (2015, 2016 et 2017) s'était mêlé à la bataille pour la victoire d'étape mardi, lors du premier sprint massif remporté par le Belge Tim Merlier, en terminant quatrième. "Etape longue et assez froide mais, heureusement, il n'a pas plu. (...) Ça aurait pu être mieux, ça aurait pu être pire, mais on a tout donné aujourd'hui", avait-il commenté après l'arrivée.

Sagan aurait abandonné en raison d'une fièvre et de douleurs à l'estomac. Le coureur de 32 ans, dont la préparation hivernale a déjà été perturbée par un test positif au Covid-19 en janvier, a prévu de participer avec sa nouvelle équipe à la plupart des classiques qu'il apprécie, dont Milan-Sanremo le 19 mars, avant le Tour de France.

