Entre le Tour de France (26 juin - 18 juillet) et les Jeux Olympiques de Tokyo (23 juillet - 8 août), l'été 2021 s'annonce chargé et palpitant pour les coureurs. Mais pourront-ils participer aux deux épreuves les plus prestigieuses de la saison ? Pas sûr, si on croit les dernières révélations de Het Nieuwsblad. Selon le média néerlandais, le Comité international olympique (CIO) va imposer une quarantaine de 14 jours aux athlètes avant le début des JO.