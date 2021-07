S'abonner Déjà abonné ? Se connecter Cyclisme Contre-la-montre H 07:00-08:00 Direct

7h31. Craddock a 39 secondes de retard sur Houle après 9.7 km.

7h28. Houle passe en tête après 15km. Il a 16 secondes d'avance sur De Bod.

Tokyo 2020 Le contre-la-montre (H) EN DIRECT VIDEO IL Y A 33 MINUTES

7h26. Nicolas Roche encore plus loin. Il est à 47 secondes de Houle après 9.7 km.

7h25. Kangert très loin au premier intermédiaire. Il compte 38 secondes de retard sur Houle.

7h23. Hugo Houle s'empare du meilleur temps après 9.7 km. Il compte 13 secondes d'avance sur de Bod et 20 secondes sur Arndt.

7h20. Nous allons désormais nous concentrer sur ces 13 premiers coureurs. Avec 5 chronos intermédiaires à surveiller. Nikias Arndt a pour l'instant le meilleur temps après 9.7 km. Ils sont 5 à avoir atteint ce premier point intermédiaire.

7h18. L'Américain Lawson Craddock et le Portugais Nelson Oliveira sont partis. C'est la fin de la première vague de départs. Ils sont 13 sur le parcours. Le prochain départ, pour une nouvelle vague de 13 coureurs, est prévu à 7h56.

7h15. Le Tchèque Michael Kukrle et le Néo-Zélandais George Bennett sont sur la route.

7h12. L'Estonien Tanel Kangert et l'Irlandais Nicolas Roche sont partis eux aussi.

7h10. Le Sud-Africain Stefan de Bod et le Canadien Hugo Houle ont pris le départ.

7h07. L'Algérien Azzedine Lagab part à son tour. Puis c'est au tour de l'Erythréen Amanuel Ghebreigzabhier et de l'Allemand Nikias Arndt.

7h04. 1 minute et 30 secondes séparent chaque départ.

7h02. C'est au tour de l'Iranien Saeid Iri Safarzadeh.

7h00. C'est parti pour Ahmad Badreddin Wais, le premier coureur à s'élancer.

6h58. Aujourd'hui, nous avons droit à un parcours de 44.2 km avec 846 m de dénivelé. Ce chrono loin d'être tout plat peut notamment convenir aux qualités de Rémi Cavagna, présent à Tokyo depuis 10 jours pour s'acclimater aux conditions.

6h55. On n'oublie pas non plus les présences de Primoz Roglic, Geraint Thomas, Richie Porte, Rohan Dennis, Kasper Asgreen, Joao Almeida, Rigoberto Uran, Aleksey Lutsenko ou Tom Dumoulin.

6h52. Le Tricolore devra faire face à une forte concurrence. Notamment celles de l'Italien Filippo Ganna, champion du monde en titre, le Belge Wout van Aert, vainqueur du dernier contre-la-montre du Tour de France, ou le Suisse Stefan Kung. Tous trois partiront juste après le Français.

6h49. Une grande chance de médaille française aujourd'hui. Rémi Cavagna fait partie des favoris de ce chrono. Son départ est prévu à 9h05"30.

6h48. Ils seront 39 à s'élancer aujourd'hui pour tenter de remporter une médaille. Le premier d'entre eux sera le Syrien Ahmad Badreddin Wais qui partira à 7h00.

6h45. Bonjour et bienvenue sur notre site pour suivre EN DIRECT le contre-la-montre Messieurs des Jeux Olympiques de Tokyo.

Tokyo 2020 La revanche pour van Vleuten, sacrée sur le chrono IL Y A 2 HEURES